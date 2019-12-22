Восемь лучших мест для инвестирования в недвижимость в США

Ежегодно Urban Land Institute совместно с PWC публикует свой отчет " Новые тенденции в сфере недвижимости". Отчет охватывает тенденции инвестиций в рынок недвижимости и его развитие.

В этой статье ознакомимся с 8-ой лучших городов на рынке жилья США.

1. Даллас

Рынок недвижимости Далласа и Форт-Уэрта поднялся с 5-го места до 1-го места в 2019 году. В мегаполисе наблюдается экономический рост, рост числа населения из-за низкой стоимости жизни и роста рынка труда.

2. Нью-Йорк / Бруклин

Нью-Йорк и Бруклин занимают второе место в списке лучших мест для инвестиций в недвижимость в 2019 году. Нью-Йорк особенно известен как международный рынок жилья. Однако в Нью-Йорке все еще действуют строгие правила в отношении инвесторов в недвижимость, сдающих в аренду на Airbnb! Обязательно имейте это в виду.

3. Роли / Дарем, Северная Каролина

Три города в Северной Каролине попали в этот список, а регион Роли / Дарем вошел в тройку лучших мест для инвестиций в недвижимость. Исторически в регионе был сбалансированный рынок жилья, который долгие годы обеспечивал инвесторам безопасность и стабильность. Ожидается, что в 2019 году в Роли / Дареме также будет наблюдаться значительный рост занятости, который, по прогнозам, будет значительно выше национальных темпов роста.

4. Орландо, Флорида

Владение инвестиционной собственностью на этом рынке жилья остается мудрым решением. Благодаря своим красивым пейзажам, улучшению качества жизни и погодных условий в Орландо наблюдается значительный прирост населения со скоростью 7,2%. Кроме того, город постепенно становится деловым центром для молодых специалистов, ежегодный рост рабочих мест составляет около 4,4%.

5. Нэшвилл, Теннесси

В то время как рынок жилья в Нэшвилле занимает 5- е место по общим перспективам в сфере недвижимости. Нэшвилл процветает с высоким спросом, как на долгосрочную, так и краткосрочную аренду. Город претендует на самый низкий уровень безработицы среди мегаполисов с населением более миллиона человек. Учитывая сильный рынок труда, все больше людей переезжают на постоянное проживание в Нэшвилл для работы.

6. Остин, Техас

Рынок жилья Остина не самый большой в Техасе. Тем не менее, есть ряд причин, чтобы рассмотреть возможность покупки или аренды недвижимости в этом городе. Одной из сильных сторон Остина является его разнообразная, стабильная экономика, которая предлагает множество высокооплачиваемых рабочих мест. Увеличение населения в основном связано с тем, что студенты приезжают в город с уровнем образования выше среднего, а затем решают остаться здесь из-за хорошо оплачиваемой работы.

7. Бостон, Массачусетс

Рынок жилья Бостона доказал свою устойчивость в прошлом. Фактически, это один из 10 городов, переживших последнюю жилищную катастрофу. Несмотря на медленные темпы прироста населения в Бостоне, за последние пять лет город имел чистый показатель миграции. Кроме того, в городе есть большое количество туристических объектов и достопримечательностей, что делает его одним из лучших мест для инвестиций в недвижимость, как для краткосрочной, так и долгосрочной аренды.

8. Денвер, Колорадо

Прежде всего, краткосрочная аренда Airbnb стала законной в Денвере с 2017 года, что выгодно, так как город собрал более 3 миллионов долларов в виде налогов. Хозяева Airbnb также получают высокий доход от аренды и окупаемости инвестиций от их арендуемой недвижимости.

Фото: intrumnet. com