Как выгодно вложить в зарубежную недвижимость с бюджетом от €100 тыс

В последние годы все большее количество граждан России с бюджетом порядка нескольких сотен тысяч евро заявляет о намерении инвестировать в зарубежную недвижимость. Для многих начинающих инвесторов такие вложения становятся неплохой альтернативой хранению денег в банке. С другой стороны, инвестиции в объекты недвижимости за рубежом дают целый ряд преимуществ.

Поначалу может показаться, что этой суммы не хватит на выгодный доходный недвижимый объект. Известно, что цены качественной коммерческой недвижимости в Старом Свете как правило начинаются с €5 млн. Примерно такой же уровень показывает и рынок ритейла.

Однако на рынке зарубежной недвижимости представлено достаточное количество инвестиционных продуктов с порогом входа €100-500 тысяч. Это касается, в частности микроапартаментов. Они приносят порядка 5% годовых арендного дохода. Сюда же относятся и клубные сделки в проектах девелопмента, доходность которых составляет 10-15% годовых в год.

Здесь стоит отметить, что именно жилая недвижимость меньше подвержена кризисным колебаниям в экономике. В нестабильные времена именно жилая недвижимость показывает лучший прирост капитальной стоимости. В частности, в отличие от коммерческой недвижимости.

Читайте также:

5 причин подумать об инвестировании в многоквартирное строительство и постройках для трудового звена. Часть 1

5 причин подумать об инвестировании в многоквартирное строительство и постройках для трудового звена. Часть 2

Во что лучше инвестировать за рубежом

Прежде чем подробно рассказать об этих предложениях, я уточню, что мы понимаем под инвестициями.

Сразу стоит оговорится, что к инвестициям не относится покупка недвижимости для собственного использования, для отдыха, а также для получения гражданства или вида на жительство.

Инвестиционные продукты предназначены для клиентов, для которых главная цель заключается в получении дохода. Недвижимость для резидентства, как правило, не приносит значительного дохода.

Если же вы хотите вложить средства именно для того, чтобы сохранить и приумножить капитал, то у вас появляется выбор. Это могут быть: номера в отелях, комнаты в студенческих общежитиях или домах престарелых для сдачи в аренду, микроапартаменты и квартиры для сдачи в аренду.

Российский интерес к инвестициям в зарубежную недвижимость

Россия стала довольно активным участником рынка мировой недвижимости. В первую очередь вместе с Америкой, Англией и Францией. И это несмотря на то, что последние три года были очень непростыми для рынка недвижимости.

ОЭСР, Американский регулятор, регуляторы других стран приложили немало усилий, чтобы донести до игроков новые правил. Так или иначе, количество сделок с европейской недвижимостью со стороны россиян в 2018 году значительно увеличилось по сравнению с 2016-2017 годами.

Читайте также: Как заниматься инвестициями при помощи жилья

Какую жилую недвижимость приобретать для сдачи в аренду

Для инвестиций с целью сдачи в аренду лучше ориентироваться на срок владения не менее пяти - десяти лет. При этом средняя доходность находится на уровне 3-5% в год. Здесь риски минимальны. Кроме арендного дохода владелец получает прирост стоимости объекта в среднем на 2-3% в год. Важно отметить, что содержанием объекта недвижимости, а также заселением арендаторов как правило занимается управляющая компания.

Если инвестиции рассчитаны с последующей продажей недвижимости, что здесь стоит учесть, что сделки должны планироваться как консервативные, так и долгосрочные. В случае, если основным источником дохода рассматривается прирост капитальной стоимости, то это путь через продажу квартиры на самых ранних стадиях, еще до начала строительства.

Читайте также: Список самой дорогой недвижимости мира

Фото: indianmoney.com