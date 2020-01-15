Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Павел Морозов

Шикарная недвижимость мировых знаменитостей

Недвижимость

Многие из голливудских селебрити направляли свои баснословные гонорары для выгодных инвестиций в объекты жилой недвижимости. Одни предпочитают тратить свои накопления на довольно необычные и удивительные вещи, например, собачьи виллы или ручные резные ванны. Другие же предпочитают вкладывать свои солидные средства в недвижимость.

Шикарная недвижимость мировых знаменитостей. 404950.jpeg
Фото: mafab.hu

Вы не поверите, сколько домов у Леонардо Ди Каприо

Звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо собрал внушительную коллекцию недвижимости еще с 90-х годов.

  1. Одним из первых вложений Леонардо Ди Каприо в недвижимость стала покупка у Мадонны в 1994 году коттеджа в Голливудских горах. Сумма сделки составила 2 миллиона долларов.
  2. Следующей покупкой стало пляжное бунгало в Калифорнии возле Carbon Beach. Известно, что оба эти объекта недвижимости актер вполне успешно сдает в аренду.
  3. Еще одним приобретением актера стал остров у берегов Белиза в 2005 году за 1,75 млн долларов. На нем он возводит целый эко-курорт. Ди Каприо известен как активист-эколог. Он выдвинул предложения по защите экологической системы острова.
  4. Не так давно стало известно, что еще одной инвестицией актера стала квартира за $3,67 млн в шикарном здании Нью-Йорка.
  5. Потом за 8 миллионов долларов он приобрел еще одну квартиру в том же здании.
  6. В 2018 году Леонардо ДиКаприо купил за 5,2 миллиона долларов дом в Палм-Спрингс.
  7. А вслед за этим — еще и дом в Малибу за 23 миллиона долларов.
  8. Как сообщают мировые СМИ, последней покупкой звезды Голливуда был Тудор в Лос-Фелисе. ДиКаприо отдал за него 4,9 миллиона долларов.

Звезда "Мстителей" тратит свои баснословные гонорары на недвижимость

Шикарная недвижимость мировых знаменитостей. 404951.jpeg
Фото: remkasam.ru

Голливудская знаменитость и исполнитель главных ролей в "Мстителях" и "Железном человеке" приобрел необычный дом в виде мельницы в Хэмптонсе.

Стало известно, что в 2018 году Роберт Дауни-младший актёр купил новые апартаменты в Малибу на берегу океана.

Джон Траволта приобрел дом во Флориде с личным аэропортом

Шикарная недвижимость мировых знаменитостей. 404948.jpeg
Фото: wday.ru

Один из самых состоятельных актеров Голливуда — Джон Траволта. Актер приобрел шикарный особняк во Флориде. Это огромный двухэтажный дом шестнадцатиметровой высоты в стиле модерн. Интересно то, что на территории особняка располагается парковка для двух самолетов актера — "Гольфстрима" и "Боинга-707". Для автомобилей предусмотрен личный паркинг на 16 автомобилей.

Мадонна скупает дома по всему миру

Шикарная недвижимость мировых знаменитостей. 404949.jpeg
Фото: viplady.com.ua

Только в столице Туманного Альбиона у певицы шесть объектов жилой недвижимости. В Португалии у звезды мирового шоу-бизнеса имеется особняк восемнадцатого века.

В Нью-Йорке Мадонна приобрела шикарную квартира за 40 миллионов долларов. Известно, что в этом таунхаусе имеется персональный двухместный паркинг, собственный лифт, а также винный погреб, а также девять каминов.

Фото: media.iyaa.com

Темы мадонна джон траволта леонардо ди каприо недвижимость звезд роберт дауни-младший
Актуальная аналитика
Власть
"Самое сильное послание Путина": разбираемся, так ли это
Силовые структуры
Страшные факты о китайской военной мощи
Недвижимость
Шикарная недвижимость мировых знаменитостей
Новости Все >
Сын хоккеиста Соколова убил мать в невменяемом состоянии
Медведев утвердил условия выделения грантов на развитие туризма
Шарапова и Надаль пожертвовали деньги на борьбу с пожарами в Австралии
Роухани призывает США к мудрому шагу - покинуть регион
Команда России по биатлону взяла серебро в смешанной эстафете на ЮОИ
СМИ: Заворотнюк давно знала о своей болезни
Путин: Россия обязана сохранять и защищать правду о войне
Мадуро одобряет присутствие международных наблюдателей на выборах
Австралия будет восстанавливаться после пожаров не менее 100 лет
Путин предложил ГД утверждать кандидатуры премьера и министров
Последние материалы
Команда России по биатлону взяла серебро в смешанной эстафете на ЮОИ
СМИ: Заворотнюк давно знала о своей болезни
Путин: Россия обязана сохранять и защищать правду о войне
Мадуро одобряет присутствие международных наблюдателей на выборах
Австралия будет восстанавливаться после пожаров не менее 100 лет
Путин предложил ГД утверждать кандидатуры премьера и министров
Беспутин прокомментировал информацию о допинге
Экс-солистка группы "Лицей" вспомнила о совете Пугачевой
Путин предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты
Экономист из США выразил сомнение в независимости ЦБ России
Популярное
Общество
Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику

Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.

Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику
В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника
Наука и техника
В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника
Общество
Нагиев: У Шамсутдинова есть шанс оказаться на свободе. И не один
Российский шоу-бизнес
Наслаждаться Куршавелем Собчак помешали бизнесмены из Нефтеюганска
Соломон Соловьев Звездные пути ресторанов Мишлен - Гороскоп дня Соломон Соловьев Наталия Красовская Цифровая бомба в твоей руке Наталия Красовская Любовь Степушова Струсили: почему иранская ПВО убила своих граждан в украинском "Боинге" Любовь Степушова
Комментарии
Путин: перед Россией стоят прорывные исторические задачи
Президент Эстонии разочаровалась в России
Ежемесячные выплаты будут получать семьи с детьми от трех до семи лет
Экономист из США выразил сомнение в независимости ЦБ России
Основатель игорного бизнеса в СССР прокомментировал скандал со "Столото"
Экс-солистка группы "Лицей" вспомнила о совете Пугачевой
Путин: необходимо обеспечить обновление и сменяемость власти в стране
Экономист из США выразил сомнение в независимости ЦБ России
Путин: перед Россией стоят прорывные исторические задачи России
Экономист из США выразил сомнение в независимости ЦБ России
Ежемесячные выплаты будут получать семьи с детьми от трех до семи лет
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 млрд в год
Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 млрд в год
РЖД ужесточают правила проезда для безопасности пассажиров
РЖД ужесточают правила проезда для безопасности пассажиров
Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику
Жена Семака хотела бы взять на воспитание четверых африканских детей
Посол Украины в США: между Трампом и Зеленским есть "химия"
Почему Путин не должен ехать в Эстонию
РЖД ужесточают правила проезда для безопасности пассажиров
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ