Многие из голливудских селебрити направляли свои баснословные гонорары для выгодных инвестиций в объекты жилой недвижимости. Одни предпочитают тратить свои накопления на довольно необычные и удивительные вещи, например, собачьи виллы или ручные резные ванны. Другие же предпочитают вкладывать свои солидные средства в недвижимость.
Звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо собрал внушительную коллекцию недвижимости еще с 90-х годов.
Голливудская знаменитость и исполнитель главных ролей в "Мстителях" и "Железном человеке" приобрел необычный дом в виде мельницы в Хэмптонсе.
Стало известно, что в 2018 году Роберт Дауни-младший актёр купил новые апартаменты в Малибу на берегу океана.
Один из самых состоятельных актеров Голливуда — Джон Траволта. Актер приобрел шикарный особняк во Флориде. Это огромный двухэтажный дом шестнадцатиметровой высоты в стиле модерн. Интересно то, что на территории особняка располагается парковка для двух самолетов актера — "Гольфстрима" и "Боинга-707". Для автомобилей предусмотрен личный паркинг на 16 автомобилей.
Только в столице Туманного Альбиона у певицы шесть объектов жилой недвижимости. В Португалии у звезды мирового шоу-бизнеса имеется особняк восемнадцатого века.
В Нью-Йорке Мадонна приобрела шикарную квартира за 40 миллионов долларов. Известно, что в этом таунхаусе имеется персональный двухместный паркинг, собственный лифт, а также винный погреб, а также девять каминов.
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Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.