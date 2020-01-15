Шикарная недвижимость мировых знаменитостей

Многие из голливудских селебрити направляли свои баснословные гонорары для выгодных инвестиций в объекты жилой недвижимости. Одни предпочитают тратить свои накопления на довольно необычные и удивительные вещи, например, собачьи виллы или ручные резные ванны. Другие же предпочитают вкладывать свои солидные средства в недвижимость.

Фото: mafab.hu

Вы не поверите, сколько домов у Леонардо Ди Каприо

Звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо собрал внушительную коллекцию недвижимости еще с 90-х годов.

Одним из первых вложений Леонардо Ди Каприо в недвижимость стала покупка у Мадонны в 1994 году коттеджа в Голливудских горах. Сумма сделки составила 2 миллиона долларов. Следующей покупкой стало пляжное бунгало в Калифорнии возле Carbon Beach. Известно, что оба эти объекта недвижимости актер вполне успешно сдает в аренду. Еще одним приобретением актера стал остров у берегов Белиза в 2005 году за 1,75 млн долларов. На нем он возводит целый эко-курорт. Ди Каприо известен как активист-эколог. Он выдвинул предложения по защите экологической системы острова. Не так давно стало известно, что еще одной инвестицией актера стала квартира за $3,67 млн в шикарном здании Нью-Йорка. Потом за 8 миллионов долларов он приобрел еще одну квартиру в том же здании. В 2018 году Леонардо ДиКаприо купил за 5,2 миллиона долларов дом в Палм-Спрингс. А вслед за этим — еще и дом в Малибу за 23 миллиона долларов. Как сообщают мировые СМИ, последней покупкой звезды Голливуда был Тудор в Лос-Фелисе. ДиКаприо отдал за него 4,9 миллиона долларов.

Звезда "Мстителей" тратит свои баснословные гонорары на недвижимость

Фото: remkasam.ru

Голливудская знаменитость и исполнитель главных ролей в "Мстителях" и "Железном человеке" приобрел необычный дом в виде мельницы в Хэмптонсе.

Стало известно, что в 2018 году Роберт Дауни-младший актёр купил новые апартаменты в Малибу на берегу океана.

Джон Траволта приобрел дом во Флориде с личным аэропортом

Фото: wday.ru

Один из самых состоятельных актеров Голливуда — Джон Траволта. Актер приобрел шикарный особняк во Флориде. Это огромный двухэтажный дом шестнадцатиметровой высоты в стиле модерн. Интересно то, что на территории особняка располагается парковка для двух самолетов актера — "Гольфстрима" и "Боинга-707". Для автомобилей предусмотрен личный паркинг на 16 автомобилей.

Мадонна скупает дома по всему миру

Фото: viplady.com.ua

Только в столице Туманного Альбиона у певицы шесть объектов жилой недвижимости. В Португалии у звезды мирового шоу-бизнеса имеется особняк восемнадцатого века.

В Нью-Йорке Мадонна приобрела шикарную квартира за 40 миллионов долларов. Известно, что в этом таунхаусе имеется персональный двухместный паркинг, собственный лифт, а также винный погреб, а также девять каминов.

Фото: media.iyaa.com