Тактика при ведении переговоров об аренде

Сегодня мы поговорим о тактике ведения переговоров во время просмотра недвижимости. Первое правило и пожалуй самое главное будьте вежливы, обходительны и терпеливы.

Совет № 1 — Не позволяйте своим эмоциям контролировать ваше решение

Даже если вы думаете, что это лучший вариант, не показывайте свое волнение. Это не будет для вас преимуществом.

Совет № 2 — Иметь правильную информацию о собственности, чтобы договориться

Чем больше вы информированы о собственности, тем лучше. Вот некоторая информация, которую стоит выяснить:

Как долго недвижимость находится на рынке? Если она на рынке долго, арендодатель может быть готов принять более низкую арендную плату, чем запрашиваемая ставка.

Размер портфеля недвижимости арендодателя: владеет ли арендодатель несколькими объектами недвижимости или только одной собственностью? Если он просто владеет одной собственностью, он /она может зависеть от арендного дохода для оплаты ипотеки, в то время как крупный арендодатель может сначала подумать о своем общем доходе по портфелю, что может сделать его более гибким на условиях аренды, таких как ежемесячная арендная плата и т. д.

Общее состояние имущества: Есть ли факторы, которые могут дать вам преимущество при ведении переговоров о скидке на запрашиваемую арендную плату? Например, изношена ли мебель? Есть ли мелкие ремонтные работы, которые в идеале понадобятся, но без которых вы готовы обойтись? В этих случаях вы можете договориться о скидке на том основании, что арендодателю не потребуется тратить деньги на починку вещей до того, как вы въедете.

Сравнительная информация об аренде: мы рекомендуем вам провести некоторое исследование, чтобы сравнить запрашиваемую арендную плату с той, которая есть по району, а также арендную плату, которую платят нынешние арендаторы недвижимости. Вы также можете выполнить общий поиск в Интернете, чтобы узнать предыдущие арендные ставки на данную недвижимость.

Совет № 3

Самый важный аспект, который поможет вам хорошо договориться, — это иметь 2 или 3 хороших альтернативных объекта в запасе. Они должны быть в пределах вашего бюджета, обеспечивать одинаковое качество жилой площади (местоположение, площадь и т. д.) и быть доступными на аналогичных условиях (срок аренды и т. д.).

Это поставит вас в положение, при котором можно позволить себе "отпустить" недвижимость и не испытывать давления при принятии условий, которые могут не отражать рыночную стоимость арендуемой недвижимости или не представлять собой сбалансированную сделку.

Также полезно спланировать поиск, чтобы у вас было достаточно времени, чтобы найти подходящую недвижимость, прежде чем нужно будет переехать из вашего текущего места проживания. Общая рекомендация — начинать поиск за 4-6 недель до даты переезда.

Поэтому, когда получите копию договора аренды, убедитесь, что вы полностью понимаете изложенные условия. Они должны включать согласованную арендную плату, срок уведомления, оговорку о перерыве и т. д.

И не забывайте… вы никогда не получите более низкую арендную плату или лучшие условия, если вы не попросите об этом!

Фото: fancy. com