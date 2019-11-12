Изобретатель Dyson купил пентхаус за 78,8 миллионов долларов

Изобретатель пылесоса без мешка Dyson купил два роскошных дома в Сингапуре.

Cэр Джеймс Дайсон купил самый дорогой пентхаус в Сингапуре за 78,8 млн долларов в конце июня.

72-летний изобретатель нескольких самых популярных предметов домашнего обихода в мире также заплатил огромную сумму и за второй дом.

Пентхаус Wallich Residence расположен на 62-64 этажах башни Guoco, ранее известной как Tanjong Pagar Center, построенной разработчиком GuocoLand.

Это один из 181 жилых домов в комплексе, который состоит из квартир с одной-четырьмя спальнями, четырех пентхаусов и одного "супер-пентхауса", владельцем которого и стал Джеймс Дайсон.

Мистер Дайсон и его соседи получают доступ к ландшафтным садам, пейзажному бассейну, тренажерному залу, небесным садам.

Пентхаус 1950 кв. м. имеет пять спален, частный лифт, винный погреб на 600 бутылок, бассейн, бар, джакузи, частный сад и потрясающую смотровую площадку.

Дайсон, похоже, получил большую скидку от первоначальной цены пентхауса в 115 миллионов долларов.

Собственность в пять раз больше, чем четыре других пентхауса в здании.

Дайсон, имеющий статус постоянного жителя в Сингапуре, ранее переместил головной офис британской компании в город-государство, и ничего нет удивительного, что он приобрел там недвижимость.

Компания, которая также производит безлопастные вентиляторы, очистители и фены, планирует строить электромобили в Сингапуре и уже производит пылесосы в соседней Малайзии.

Затем Дайсон получил одобрение на покупку второго дома, на этот раз земельного участка, напротив знаменитого ботанического сада, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Собственность площадью 1400 кв. м, стоимость которой составляет 48 млн долларов, представляет собой новый дом с такими функциями, как крытый водопад и изогнутый бассейн бесконечности.

Дом в желанном районе Букит Тимах имеет поразительную винтовую лестницу, заключенную в стекло.

Сэр Джеймс Дайсон родился 2 мая 1947 года, британский изобретатель, промышленный дизайнер, основатель и исполнительный директор Dyson Ltd. Традиционно он наиболее известен как изобретатель пылесоса без мешка для сбора пыли Dual Cyclone.

Фото: sk-amigo.ru