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Автор Дарья Сергейчик

Изобретатель Dyson купил пентхаус за 78,8 миллионов долларов

Недвижимость print

Изобретатель пылесоса без мешка Dyson купил два роскошных дома в Сингапуре.

Изобретатель Dyson купил пентхаус за 78,8 миллионов долларов. 404655.jpeg

Cэр Джеймс Дайсон купил самый дорогой пентхаус в Сингапуре за 78,8 млн долларов в конце июня.

72-летний изобретатель нескольких самых популярных предметов домашнего обихода в мире также заплатил огромную сумму и за второй дом.

Пентхаус Wallich Residence расположен на 62-64 этажах башни Guoco, ранее известной как Tanjong Pagar Center, построенной разработчиком GuocoLand.

Изобретатель Dyson купил пентхаус за 78,8 миллионов долларов. 404652.jpeg

Это один из 181 жилых домов в комплексе, который состоит из квартир с одной-четырьмя спальнями, четырех пентхаусов и одного "супер-пентхауса", владельцем которого и стал Джеймс Дайсон.

Мистер Дайсон и его соседи получают доступ к ландшафтным садам, пейзажному бассейну, тренажерному залу, небесным садам.

Изобретатель Dyson купил пентхаус за 78,8 миллионов долларов. 404653.jpeg

Пентхаус 1950 кв. м. имеет пять спален, частный лифт, винный погреб на 600 бутылок, бассейн, бар, джакузи, частный сад и потрясающую смотровую площадку.

Дайсон, похоже, получил большую скидку от первоначальной цены пентхауса в 115 миллионов долларов.

Изобретатель Dyson купил пентхаус за 78,8 миллионов долларов. 404654.jpeg

Собственность в пять раз больше, чем четыре других пентхауса в здании.

Дайсон, имеющий статус постоянного жителя в Сингапуре, ранее переместил головной офис британской компании в город-государство, и ничего нет удивительного, что он приобрел там недвижимость.

Изобретатель Dyson купил пентхаус за 78,8 миллионов долларов. 404657.jpeg

Компания, которая также производит безлопастные вентиляторы, очистители и фены, планирует строить электромобили в Сингапуре и уже производит пылесосы в соседней Малайзии.

Затем Дайсон получил одобрение на покупку второго дома, на этот раз земельного участка, напротив знаменитого ботанического сада, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Изобретатель Dyson купил пентхаус за 78,8 миллионов долларов. 404656.jpeg

Собственность площадью 1400 кв. м, стоимость которой составляет 48 млн долларов, представляет собой новый дом с такими функциями, как крытый водопад и изогнутый бассейн бесконечности.

Дом в желанном районе Букит Тимах имеет поразительную винтовую лестницу, заключенную в стекло.

Сэр Джеймс Дайсон родился 2 мая 1947 года, британский изобретатель, промышленный дизайнер, основатель и исполнительный директор Dyson Ltd. Традиционно он наиболее известен как изобретатель пылесоса без мешка для сбора пыли Dual Cyclone.

Фото: sk-amigo.ru

Темы джеймс дайсон недвижимость звезд
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