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Автор Татьяна Питерякова

Квартира Владимира Познера: старинная классика и другие ценности

Недвижимость print

На Пречистенке располагается квартира ведущего Владимира Познера. Это пятикомнатные многоуровневые апартаменты, а сам дом построен в 1913 году. Когда-то здесь были коммунальные квартиры семьи фон Мекк. Позже они были распроданы и стали частной собственностью.

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Расположение комнат

В доме знаменитого ведущего царит классический стиль. На первом уровне размещаются просторные гостиная, столовая и кухня, разделенные арками. Как и во многих старых помещениях, потолки здесь высокие. Комнаты оформлены в светлых тонах. От этого пространство кажется легким и свободным.

Недвижимость Владимира Познера: квартира и дом. 404554.jpeg
Фото: kvartiravmoskve.ru

В столовой размещен большой эркер, драпированный римскими шторами. Эта зона оформлена в бежево-белых тонах. Здесь красуется большой овальный стол цвета слоновой кости со стульями, за которым успело посидеть много гостей.

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Недвижимость Владимира Познера: квартира и дом. 404553.jpeg
Фото: kvartiravmoskve.ru

Между гостиной и кухней располагается бар. В нем у ведущего хранится приличная коллекция вин. Поверх барной стойки находится много семейных фото и трогательных сувениров.

Недвижимость Владимира Познера: квартира и дом. 404552.jpeg
Фото: kvartiravmoskve.ru

Гостиную украшает комфортный диван светлого цвета. На нем домочадцы собираются, чтобы отдохнуть и посмотреть ТВ. Уюта помещению придает каминная зона с двумя мини-диванчиками, между которыми расположился старинный стол-сундук. Пол здесь устилает бежево-коричневый ковер.

Недвижимость Владимира Познера: квартира и дом. 404551.jpeg

В квартире у Владимира есть личный кабинет. Здесь хранится старинная коллекция книг на различный языках. В кабинете ведущий проводит много времени.

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Оформление

В доме ведущего много антиквариата. Шкафы, зеркала, стулья, некоторые аксессуары были приобретены в разгар СССР. Тогда почти у каждого в доме был фабричный гарнитур или финская стенка. Старая же мебель отправлялась на помойку или продавалась за копейки. Часто она доставалась ценителям антиквариата, которые ее собирали, реставрировали и ставили в свои дома.

Некоторые вещи в квартире Владимира изготавливались в 1812–1820 годах в Пушкинскую эпоху. Ведущий поражается, представляя, сколько судеб и людей они "повидали" за почти 200 лет. Помимо них, квартира украшена изделиями из венецианского стекла, предметами ручной работы, картинами. Все эти вещи хозяин привез из разных уголков мира.

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Гараж в квартире и другая собственность

Недвижимость Владимира Познера: квартира и дом. 404550.jpeg

Высокие потолки и особая планировка позволили Владимиру сделать из одной из комнат автомобильный гараж. Перепланировка не сказалась на благополучии соседей, однако здорово облегчила жизнь хозяину квартиры. А вот в спальни и санузлы ведущий никого не пускает — считает эти территории сугубо личным пространством.

Недвижимость Владимира Познера: квартира и дом. 404555.jpeg
Фото: remkasam.ru

Эта квартира — не единственное жилье Владимира. Еще одно жилье досталось ведущему от родителей — его он делит со своим братом. Есть у Владимира и дачный дом 1993 года постройки. В нем все оформлено скромно, но со вкусом.

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Фото: fashionspace. ru

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