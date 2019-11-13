Какое жилье в Москве снимают богатые иностранцы

Москва всегда была центром притяжения для туристов из разных стран мира. Статус столицы, влечет сюда любого, кто хочет хорошо заработать. Иностранцы не исключение. В 21 веке, когда технологии достаточно развиты, и многие говорят на международном английском языке, для людей из-за границы жить в России стало намного проще. Один интересный факт — самое дорогое и престижное столичное жилье снимают именно иностранцы. Об этом подробнее.

Для иностранных сотрудников, которые волей судьбы оказались в Москве на долгий срок, намного выгоднее арендовать жилье, нежели покупать. Спрос на аренду со стороны экспатов составляет практически половину от всего спроса на недвижимость в столице.

Зачастую, топ-менеджеры зарубежных компаний, IT-специалисты, руководители крупных корпораций и банков, работники консульств и другие белые воротнички предпочитают жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать. Согласно данным компании Penny Lane Realty, количество иностранцев-арендаторов в Москве по сравнению с 2015 годом сократилось почти вдвое. В настоящий момент основными клиентами Penny Lane Realty являются посольства таких стран, как Франция, Италия, Корея, Швейцария, Германия, Япония и ряд других.

Наибольший интерес, однако, проявляют арендаторы из Франции и Италии. Их доля на общем рынке недвижимости составляет около 13% и 7% соответственно. Следом за ними идут немцы, американцы и японцы (4%), англичане и индусы (2%). Тесное сотрудничество России со странами Азии также приносит свои плоды, поскольку все больше и больше запросов на аренду элитного жилья поступает от жителей Китая и Кореи.

Средняя стоимость аренды квартиры для иностранцев колеблется в пределах от 300-500 тысяч рублей в месяц. Существуют и такие, кто готов платить миллион и более, однако такие суммы в основном приходятся на российских арендаторов.

Чаще всего иностранцы селятся в районах, о которых они уже что-то знают. Например, кто-то хочет жить в центре Москвы в доме с высокими потолками и красивым резным фасадом, поскольку больше нигде в мире им не представится такой возможности. Те, кто переезжает с семьями, предпочитают районы с национальными школами или детсадами. Самым популярным местом в данном плане является Ленинградский проспект с множеством престижных школ, а также районы Арбата (Патриаршие пруды, Замоскворечье и т. д.). Те, кто особое внимание уделяет безопасности, стараются селиться в домах, расположенных на огороженной территории и с подземной парковкой. Для тех же, кому приоритетным является пешая доступность до работы, предлагается возможность поселиться в Москва-Сити.

Фото: spb. fotomakler. ru