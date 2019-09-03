Как выглядит дом Ларисы Гузеевой

Одна из самых красивых актрис советского кинематографа, популярная телеведущая и народная сваха Лариса Гузеева любит жить на широкую ногу, тому подтверждение ее хоромы в Куркино — один из районов Москвы.

В 1999 году актриса вышла замуж за предпринимателя Игоря Бухарова, а спустя год у них родилась дочка. Именно тогда они начали присматривать недвижимость, по итогу выбрав Куркино (Северо-Западный район Москвы).

В начале нулевых супруг популярной телеведущей своими силами построил коттедж, где он со своей женой проживает до сих пор.

Надо отметить, что у дома довольно необычная для нашей страны архитектура. Там нельзя увидеть покатую крышу и крыльцо, что очень распространено в России. Первый этаж коттеджа сделан из камня, второй — из дерева.

Визуально особняк звезды больше смахивает на американскую виллу в Беверли-Хиллз. Именно в том месте практикуется строительство подобных сооружений в виде параллелепипеда с открытыми верандами.

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До 2017 года актриса никого не пускала в свое жилище до тех пор, пока не приняла участие в съемках программы "Идеальный ремонт", специалисты которой преобразили кухню Гузеевой.

Сама звезда рассказывает, что умеет и просто обожает готовить. В ее кухне-гостиной, которая расположилась на 55 квадратных метрах, имеется целый ряд приборов и устройств для приготовления блюд, например, хлебопечь. Вместе с этим на кухне, которая основательно ремонтировалась 15 лет назад, уже было недостаточно места для современных приспособлений.

Помимо этого, телеведущая делилась, что ее домочадцы уже давно обедают и ужинают на террасе, так как не хотят сидеть на кухне, а предпочитают для этих нужд использовать отдельное помещение.

В связи с этим большой стол в этой комнате стал лишним, а все в совокупности привело к тому, что Лариса приняла решение переделать кухню, с чем ей помогли специалисты "Идеального ремонта".

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Перед дизайнерами встала тяжелая задача: отыскать на кухне место, где будет храниться кулинарная литература звезды, которая занимает несколько больших полок.

Декораторы программы приняли решение сохранить цветовую палитру этой комнаты особняка, преобразив интерьер под модный сейчас викторианский стиль с добавлением фресок с крупными цветами.

Также была увеличена площадь рабочей зоны в кухне, сделанная в форме буквы "Г", дополнительно вставив крупный "остров", на котором можно уместить приличное количество необходимых приборов.

Переделанный пищеблок стал более комфортным и функциональным, что отметила и сама звезда.

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Фото: sdnnet. ru