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Автор Павел Морозов

Способы раздельного сбора мусора в небольшой квартире

Недвижимость print

Пришло время начать сортировать мусор в условиях ограниченного пространства. Вопрос только в том, как при этом не превратить маленькую квартиру в городскую свалку.

В своем загородном доме пространства достаточно, чтобы развернуться в полной мере и разделить мусор по категориям. Напротив, в городском жилье, где каждый метр на счету, заняться сортировкой отходов крайне затруднительно. Но, похоже, время пришло. В настоящее время во всем мире набирает силу "зеленые" движения. Они продвигают не только культуру разумного потребления, но и идею раздельного сбора мусора и вторичной его переработки. Это не только экономит природные ресурсы и бережет наше здоровье. Главное, это помогает не превращать нашу планету в мусорный полигон.

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Зачем организовывать раздельный сбор мусора дома?

Проблемами всего цивилизованного мира являются вопросы:

- как переработать твердые бытовые отходы;

- куда отправлять мусор, который не подлежит переработке;

- что сделать с пищевыми отходами в городах.

Для того, чтобы решить большие проблемы, нужно начинать с малого. С чего начать?

Начинать лучше с малого и самого простого. В каждой квартире есть укромное местечко для складирования полиэтиленовых пакетов. Необходимо в первую очередь избавиться от них. "Пакетный" мусор лучше сразу сдать на переработку. Вместо этого лучше приобрести вместительную сумку-шопер. Она удобно складывается и не занимает много места даже в малогабаритной квартире.

На место складирования пакетов имеет смысл поставить емкость для сбора макулатуры. На переработку также принимают некоторые виды пластика, стекло, металл, обувь и ненужную старую одежду. Для этого достаточно поставить два контейнера. Первый для вторсырья и второй для неперерабатываемого мусора. На каждой кухне под мойкой всегда найдется место для хранения вторсырья. Если пока нет большого желания тратить деньги на специальные контейнеры, то вполне подойдут обычные картонные коробки или большие многоразовые мешки.

Другой способ — задействовать кладовку. Беспроигрышный вариант — балкон.

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Сортируем бумагу

Сортировку мусора можно начать с самого простого — с бумаги и картона. Как показывает практика, домочадцы проще всего реагируют на призыв собрать макулатуру. Затем можно переходить на более сложные виды отходов.

Бумага легко утрамбовывается. Ее удобно разместить в любой коробке или контейнере любых размеров. Главное, чтобы это не мешало проходу в городском жилище.

В каждом районе столичного мегаполиса имеются пункты приема макулатуры. В ближайшем пункте подскажут и адреса сбора пластика, стекла, металла и опасных отходов.

В пунктах сбора макулатуры придется соблюдать некоторые общепринятые правила. В частности, в некоторых случаях нельзя сдать бумагу и картон вперемешку. Что касается книг, то лучше сразу отделить картонные обложки от бумажных страниц.

Подсчитано, что среднестатистическая семья из двух-трех человек может собирать в месяц около 20 кг бумаги. Это картон, всевозможные упаковки, журналы, газеты и другая печатная продукция. В год это без малого 2,5 центнера. Это почти три спасенных дерева.

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Если предположить, что в доме из 100 квартир все жильцы сдают макулатуру, то можно спасти уже целую рощу. А это уже достаточный результат, чтобы осознать пользу для экологии и причастности к "зеленому" движению.

Еще один эффективный способ освободить полезное пространство в небольшой городской квартире квартиры — объединиться с соседями. С этой целью можно использовать общие контейнеры для хранения вторсырья и бытового мусора. Емкости вполне могут поместиться на лестничной клетке или в приквартирном холле. Выставленные коробки обычно подписывают, обозначая, бумагу, пластик или стекло.

Помимо этого, с соседями имеет смысл утвердить график поочередного вывоза собранного вторсырья. Установленный порядок поможет сэкономить и личное время, и жилое пространство.

И, конечно, помимо морального удовлетворения и осознания общественной пользы, этот процесс позволит сэкономить деньги. В частности, жильцы конкретного дома могут обратиться в управляющие компании с просьбой организовать раздельный сбор и вывоз бытовых отходов.

Это сократит оплату услуг по утилизации общего мусора. А деньги от сдачи вторсырья на переработку можно потратить на благоустройство общего жилья.

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Фото: 7dach.ru

Темы экология утилизация мусора
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Способы раздельного сбора мусора в небольшой квартире
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