С какой целью продлили дачную амнистию

Еще на два года гражданам России подарили возможность оформлять дачи в упрощенном законодательном порядке. Новеллу приняла Государственная Дума. Ее одобрил и Совет Федерации. Вопрос только в том, насколько важен этот закон для садоводов и огородников, и как они могут им пользоваться с пользой для самих себя. Дачная амнистия действовала в нашей стране 13 лет. Она неоднократно продлевалась. Последний раз — до марта 2020 года. В настоящее время парламентарии расширили действие закона и продлили до весны 2021 года.

"Упрощенку" вернули

Одно из главных достижений амнистии — упрощенный порядок регистрации прав собственности. Это позволит значительно сэкономить деньги и время. Отныне, по новому закону, оформлять право собственности на дачи можно, как и в прежние времена. Для этого достаточно просто предоставить все необходимые документы на землю в муниципальные регистрационные органы. Также потребуется технический план объекта. Его готовит кадастровый инженер.

Предельные цены кадастровых работ

Предельные цены кадастровых работ теперь могут сами субъекты федерации. Эта норма распространяется не только на земельные участки для личного подсобного хозяйства, но и на земли для индивидуального жилищного и гаражного строительства с расположенными на них постройками.

Государственные органы будут обязаны сами заниматься образованием земельного участка под жилыми домами, построенными до 1 марта 2005 года. В их обязанность помимо этого будет входить его межевание земли и постановкой на кадастровый учет.

Итак, новый закон предполагает упрощенный порядок строительства и регистрации. Он будет действовать для домов на садовых (дачных) участках, предоставленных до 4 августа 2018 года.

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Что будет после амнистии

Законодательная новелла призвана вовлечь в гражданский оборот жилую недвижимость. По мнению законодателей, это увеличит собираемость налогов на местах. Кроме того, это должно позитивно отразится на развитии частного жилого сектора в регионах.

Один из главных плюсов "дачной амнистии" станет возможность совершать с оформленной в собственность землёй различные сделки. Это касается, продажи, дарения, обмена или завещания. В любом случае, на открытом рынке недвижимости такая земля с построенным домом будет иметь большую ликвидность.

И ещё одной причиной, по которой стоит оформлять право собственности, является возможность прописаться на совей даче. С каждым годом всё больше людей переезжают из душных квартирных коробок поближе к природе. Причем не просто для отдыха в летний сезон, а на построенное место жительства. Граждане получили уникальную возможность регистрироваться на своих дачах.

Может быть, этим воспользуются далеко не все. Однако стоит учесть, что возможность прописаться может существенно повысить его стоимость. Кстати, владельцы оформленной дачной собственности смогут получить кредит под залог такой недвижимости.

Несомненно, продление "дачной амнистии" говорит о популярности закона. Доступная схема регистрации прав собственности позволила многим достаточно быстро стать полноправными хозяевами своих участков. У опоздавших есть ещё время зарегистрировать права на жилые дома в упрощённом варианте и бесплатно зарегистрировать в собственность землю.

Так или иначе, россиянам дают достаточно времени, чтобы зарегистрировать свои частные фазенды. После окончания амнистии неоформленные дачи смогут признать самостроем. А это чревато тем, что по решению суда их могут снести.

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Фото: pressa41.ru