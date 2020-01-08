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Автор Татьяна Питерякова

Недвижимость Бориса Моисеева: небольшие квартиры со светлым интерьером

Недвижимость

У Бориса Моисеева много квартир и домов в собственности. Его жилища находятся в Дубае, Москве и т. д. После инсульта певец почти все время живет в Юрмале, рядом с Рижским взморьем. Здесь тишина и сосновый воздух, а что еще нужно для восстановления здоровья.

Недвижимость Бориса Моисеева: небольшие квартиры со светлым интерьером. 404919.jpeg

Квартира рядом с морем

Несколько лет назад Борис приобрел квартиру в элитном районе Юрмалы, за которую заплатил 10 млн рублей. Сам певец называет это жилье загородной дачей. Площадь квартиры достаточно скромная по меркам знаменитостей — 140 кв. м. В ней есть просторная гостиная, кухня, 2 спальни и уборная.

В интерьере нет лишних деталей — здесь царит минимализм. Помещение украшают большие окна в пол — певец рассказал, что любит, когда в жилище много света. А еще по этой причине все комнаты оформлены в светлых тонах. Дополняют обстановку белая кожаная мебель и зеркала в стиле барокко.

Московская квартира-студия

Недвижимость Бориса Моисеева: небольшие квартиры со светлым интерьером. 404918.jpeg

До болезни певец жил в московской квартире на Садовом кольце. Изначально это были трехкомнатные апартаменты, которые в руках дизайнера легко превратились в квартиру-студию площадью 120 кв. м.

Недвижимость Бориса Моисеева: небольшие квартиры со светлым интерьером. 404917.jpeg

Для обустройства в помещении были снесены все стены, вместо которых появились удобные функциональные зоны. Процессом руководила Татьяна Миронова — известный дизайнер. Певец признается, что когда-то во сне видел именно такую квартиру. В ней царят спокойные светлые тона.

Недвижимость Бориса Моисеева: небольшие квартиры со светлым интерьером. 404915.jpeg

Спальная зона вместила большую кровать, оформленную в классическом стиле. Борис именует ее королевской. Рядом с ней, на стуле, восседает клоун ростом с человека — подарок Лолиты на день рождения.

Недвижимость Бориса Моисеева: небольшие квартиры со светлым интерьером. 404916.jpeg

В гостиной располагаются стол и кресло от Gucci с леопардовой обивкой. Прихожей как таковой в доме нет, зато имеется уютная зона для встречи гостей. Здесь есть журнальный столик на золотистых ножках, диван и кресло, оформленные в классическом стиле. Квартира богата гардеробными, что, по словам певца, очень для него важно.

Таунхаус в Барвихе

Недвижимость Бориса Моисеева: небольшие квартиры со светлым интерьером. 404914.jpeg

До 2012 год в собственности Бориса был 3-этажный таунхаус площадью 400 кв. м. Над местным интерьером трудилась дизайнер Татьяна Миронова. На первом этаже были кухня-гостиная, на втором — спальные комнаты.

Недвижимость Бориса Моисеева: небольшие квартиры со светлым интерьером. 404913.jpeg
Недвижимость Бориса Моисеева: небольшие квартиры со светлым интерьером. 404912.jpeg

Третий этаж был оборудован в зону отдыха. Здесь певец прожил 6 лет, после чего продал эту недвижимость, объяснив тем, что устал бегать по этажам.

Квартира в Дубае

Недвижимость Бориса Моисеева: небольшие квартиры со светлым интерьером. 404910.jpeg

В 2014 году в собственности певца появилась квартира-студия в Дубае. Она располагается на 102 этаже сверхвысотного небоскреба. Площадь помещения — 115 кв. м. За нее он заплатил $300 тыс. Гостиная плавно перетекает в кухню и столовую. В помещении царят светлые классические тона.

Недвижимость Бориса Моисеева: небольшие квартиры со светлым интерьером. 404911.jpeg

По всему видно, что Борис не любит больших помещений. У него в собственности маленькие уютные квартиры, которые находятся в разных уголках мира. Все они наполнены светом и оформлены в спокойных тонах.

Фото: realty. ria.ru

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Недвижимость Бориса Моисеева: небольшие квартиры со светлым интерьером
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