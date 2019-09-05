Как сэкономить на электричестве

Затраты на электричество составляют львиную долю оплаты за коммунальные услуги. Это кажется вполне логичным, трудно представить современную жизнь без электроприборов — компьютер, телевизор, микроволновка, стиральная машинка и многое другое. Но следуя всего лишь нескольким несложным правилам можно существенно сэкономить и сократить энергозатраты.

1. Хорошая теплоизоляция.

Представьте — около 50-70% всей потребляемой электроэнергии тратится на поддержание комфортной температуры в помещении. Плохая теплоизоляция приводит к тому, что в квартире гуляют сквозняки и приходится включать на полную мощность обогреватели. Не поскупитесь установить энергосберегающие стеклопакеты — поверьте, их стоимость легко отобьётся на сэкономленном электричестве.

2. Использование дневного света.

Не ленитесь почаще мыть окна — грязные стёкла на 10% меньше пропускают солнечных лучей. Также не заставляйте подоконники высокими растениями и прочими вещами, декорируйте окна светлыми прозрачными занавесками, которые не будут задерживать свет с улицы.

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3. Установите энергосберегающие лампы.

Такие лампы стоят значительно дороже чем традиционные, но они позволяют экономить до 70 % электричества, т. к. потребляют энергии в несколько раз меньше. Только не стоит их слишком часто "клацать" - таким способом можно значительно сократить срок их службы.

4. Использование системы "умный дом"

Данная система позволит сократить расходы на электроэнергию примерно на 50%. Эта система позволяет дистанционно управлять всеми электроприборами в квартире или доме — начиная от выключения света на кухне заканчивая опусканием ворот гаража. Приобрести данное чудо можно как в стандартной комплектации, так и в индивидуальной, под потребности каждого конкретного жилья.

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5. Правильное использование кондиционера.

В летний зной кондиционер потребляет большое количество электроэнергии, поэтому нужно чтобы он работал максимально эффективно. Проследите чтобы поток воздуха не загораживала мебель или комнатные растения, при включенном кондиционере все окна и двери должны быть закрыты, иначе он будет работать просто в "холостую".

6. Правильно используйте электроприборы.

При покупке новой бытовой техники выбирайте ту, которая потребляет меньшее количество электроэнергии. После зарядки не оставляйте телефон или планшет в сети, пользуйтесь по возможности энергосберегающим режимом. Перегрузка или наоборот недостаточная загрузка стиральной машины, может привести к значительному перерасходу электричества.

7. Экономьте.

Иногда, сами того не замечая жильцы сами нерационально расходую энергию — не выключают свет в комнате в которой он не нужен, работающий фоном телевизор и т. п. Поверьте экономия электричества не значит ухудшение условий жизни!

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Фото: sorhocam.com