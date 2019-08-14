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Автор Диана Гаврилова

Самые красивые виллы на озере Комо

Недвижимость print

Одними из самых красивых и привлекательных вилл в мире являются жилые апартаменты в районе озера Комо, что находится в Италии. Эти объекты недвижимости были построены специально для состоятельных семей как итальянского, так иностранного происхождения. Интерес представляет тот факт, что у каждой виллы есть своя история, что делает это место по-настоящему сказочным.

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Истории связаны, как с владельцами, зачастую являющимися представителями знатного рода, так и с гостями, выдающимися историческими личностями, посещавшими эти места.

Много раз озеро Комо становилось съемочной площадкой захватывающих фильмов. В эпоху рыночной экономики, конечно, некоторые виллы утратили статус частных домов и перешли в категорию роскошных отелей. А некоторые виллы переоборудовали в музейные комплексы. К сожалению, это единственная возможность побывать внутри зданий, поскольку на частные территории любопытных не пускают.

В этой статье мы бы хотели рассказать о четырех самых красивых виллах итальянского озера Комо.

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Вилла Бальбьянелло.

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Фото: latina.ru

Самая узнаваемая вилла из всех, поскольку являлась съемочной площадкой для культового фильма о суперагенте Джеймсе Бонде, а также небольших эпизодов "Звездных войн". Вилла привлекает изысканной архитектурой и чудесами, которые сотворили ландшафтные дизайнеры. В интерьере используются антикварные гобелены, ковры и мебель, а также произведения искусства. К дому прилегает большой сад, украшенный мраморными статуями и редкими растениями, привезенными сюда из разных уголков мира.

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Вилла Мельци.

Самые красивые виллы на озере Комо. 404109.jpeg
Фото: comolake-today.com

Эта вилла в Белладжио удивляет парком, разбитым на ее территории. Дело в том, что парк Мельци является первым английским садом в Италии. Здесь искусственно сооружали неровности рельефа, сюда привозили искусные статуи, украшающие парк. Вилла была построена еще в первой половине девятнадцатого века. Основной стиль, выдержанный в каждой детали в виде четких линий и органичных украшений, относится к направлению неоклассицизма. В музейных залах виллы находится уникальное сокровище — "ключ от Милана". Его сам Наполеон подарил основателю виллы, графу Мельци.

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Вилла Монастеро.

Самые красивые виллы на озере Комо. 404110.jpeg
Фото: taxiboatmalgrate.it

У этой виллы невероятная история. Находится она в небольшом городе под названием Варенна. Дело в том, что виллу построили на месте женского монастыря, история которого начинается в 1567 году. Все спроектировано в эклектическом стиле. Конечно, украшает виллу огромный сад, протягивающийся на два километра вдоль озера, в котором произрастают редчайшие экзотические растения. В настоящий момент этот объект недвижимости работает как площадка, арендуемая для светских, государственных, международных и других мероприятий.

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Вилла Карлотта.

Самые красивые виллы на озере Комо. 404111.jpeg
Фото: smarttravels.com.ua

Эта прекрасная вилла расположена в городке Тремеццо. Она отличается своей изысканностью и нарядным внешним видом, больше походит на дворцовый комплекс. Изюминкой виллы, конечно же, является сад. Но особенность этого сада — посадки азалий, цветение которых ни с чем несравнимо!

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Фото: milanweek.ru

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Темы вилла италия озеро комо
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