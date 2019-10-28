Мифы о недвижимости Таиланда

В сфере недвижимости существует немало мифов, особенно, когда дело касается приобретения жилья за рубежом. Все исходит от незнания, к сожалению. Важно — своевременно развеивать появляющиеся небылицы и разъяснять обществу, как дела обстоят на самом деле. В этой статье вы узнаете, какие существуют мифы о недвижимости Таиланда, прекрасной восточной страны. Курортная и завораживающая своей природой страна отличается высоким уровнем обустроенности городской территории. Здесь вы встретите качественные дороги, дома и комплексы, возможно, даже захотите остаться.

Миф 1. Вкладываться в недвижимость в Таиланде негодно.

Чтобы развеять это миф, стоит обратиться к валютному рынку. Напомним, что курс рубля существенно упал по сравнению с долларом. В этот же период курс тайского бата практически не сдвинулся, что делает его в настоящий момент одной из наиболее популярных валют. Также приятна тайская динамика цен на недвижимость, около 3-5% в год. Например, цены на недвижимость острова Пхукет будут расти дальше, чему способствует экологическая политика государства и развитие парковой системы. На райском острове только 7% площади пригодно для строительства. Сейчас наблюдается интенсивное строительство, а значит, в ближайшем будущем цены взлетят из-за сокращения земельных ресурсов.

Миф 2. В России можно больше заработать на аренде, чем в Таиланде.

Это спорный вопрос. Представьте, что в Таиланд летают отдыхать круглый год. Здесь гармонично сочетается цивилизация и первозданная природа. Прирост туристов наблюдается ежегодно, около 10%. Кто ездит? Азиаты, европейцы, австралийцы. Наши едут меньше. Поэтому если купить квартиру, то можно быть уверенным, что она будет востребована круглый год! Плюсом является наличие услуги управляющей компании, которая заключается в составлении договора об управлении недвижимостью. За вашей жилой площадью ежедневно следят, ее рекламируют, общаются с арендаторами, а вам предоставляют отчет. Вам обеспечен доход в 10% в тайских батах на счет в надежном банке Таиланда.

Миф 3. Если вы не знаете английского, то покупать и владеть недвижимостью будет невозможно.

Наверное, самое глупое заблуждение. В настоящее время столько способов безбарьерного общения. Существуют специальные сервисы, предоставляющие специалиста, который на русском языке ведет все сделки, консультируя вас.

Миф 4. Гражданину иностранного государства невозможно приобрести в собственность недвижимость.

Это небылица. Законодательство Таиланда позволяет иностранным покупателям оформлять собственность на квартиры в жилых комплексах, но только 49% из всех квартир. Потому что остальные предназначены для тайцев.

Фото: prorealproperty.com