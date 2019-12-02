Какие главные ошибки допускают люди при продаже недвижимости

Каждый когда-либо сталкивался или еще столкнется с процессом купли-продажи недвижимого имущества. Во избежание возникновения неприятных ситуаций, хотели бы поделиться с вами частыми ошибками, которые люди допускают при продаже недвижимости.

Ошибка 1.

Продавец квартиры сталкивается с процессом оценки недвижимости. И самой распространенной ошибкой является оценка с помощью телефонных звонков. Что мы подразумеваем под этим? Для экономии времени некоторые считают, что оценщику хватит и телефонного описания вашего жилого помещения. Обычно такая ситуация возникает в процессе подборки риелтора. И самое неприятное, что если специалист замешкается и не сможет обозначить точную сумму, его услуги в дальнейшем не рассматриваются. Важно запомнить, что описание по телефону подходит лишь для определения ориентировочной суммы. Оценщику-риелтору всегда необходимо выезжать на объект, проводить необходимые замеры, фотографировать помещение, поскольку все, что находится в квартире, влияет на итоговую стоимость.

Ошибка 2.

Обращение за помощью в несколько агентств одновременно. Спешим вас разочаровать, но процесс продажи помещения от этого не ускорится, а также он уже будет не самым честным. Сейчас каждое агентство вправе заключить с продавцом договор на оказание своих услуг. Важным условием являет требование агентства, которое заключается в вашем отказе другим компаниям. Объясню почему. Век технологий позволил всем пользоваться таким ресурсом, как базы данных. У риелторов есть своих открытые базы данных, в которых они регистрируют приходящие заявки, поэтому скрыться не получиться.

Ошибка 3.

Нет необходимости в том, чтобы проверять историю недвижимости продавца. Что из себя представляет эта проверка? Это обычное подтверждение вашей собственности, исключение наличия скрытых владельцев и так далее. Вы скажете, что это необходимо только покупателю, это его интересы. Но, согласно статистике, наличие проверенных данных об истории имущества ускоряет продажи и положительно сказывается на итоговой стоимости недвижимости.

Ошибка 4.

Если ваш дом осматривает много людей, то риелтор работает хорошо. Эта ошибка довольно опасна. Такая ситуация говорит о том, что вы столкнулись с неопытным специалистом. Делом в том, что все покупатели делятся на уже выработанные категории. Есть те, кто вечно смотрит, но не покупает, кто намерены повлиять на условия покупки, кто не правильно понимают предложения. Задача агента — выявить потенциального покупателя, а не водить в вашу квартиру бесконечный поток людей безрезультатно. Тот, кто знает свое дело, избавляется от многих покупателей еще во время первого-второго разговора и показывает объект лишь некоторым, кто с большей долей вероятности может его приобрести.

Надеюсь, вам будет полезна эта информация и поможет провести грамотную сделку!

Фото: bkn. ru