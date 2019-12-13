Роскошные и красивые дома знаменитостей: Джоул Хоровиц и Джерри Сейнфельд

Всегда общество интересует личная жизнь знаменитых людей. Чем занимаются, куда ходят, с кем общаются, где живут и проводят свободное время. Мы постарались собрать некоторые факты о недвижимости популярных звезд. Вместе узнаем, где находятся их дома и что из себя представляют.

Фото: uznayvse.rul

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Джоул Хоровиц.

В штате Невада, на берегу красивого озера Тахое, в окружение тишины и спокойствия находится дом Джоула. Владельцы разметили помещения на той стороне озера, которая не облагается налогом. Площадь дома огромна и составляет 20 тысяч квадратных футов. К дому прилагается винный погреб, в котором хранится 3,5 тысячи коллекционных бутылок, а также собственный бассейн для плавания, а также зона для игры в гольф и небольшое частное озеро. Жилая часть представлена 9 спальнями, 19 санузлами! Декорирование дома выполнено роскошно. В гостиной находится несколько резных каминов, панорамные окна. Столовую застилает пол, в свое время украшавший замок именитых французов. Потолки в дома расписаны вручную, на изображениях представлена фауна, обитающая в ареале озера Тахое. Спросите, сколько стоит это великолепие? Сто миллионов долларов!

Джерри Сейнфельд.

Фото: nedvijdom.ru

Известный комик владеет имением Билли Джоула в Нью-Йорке. В далеком 2000 году он приобрел эту недвижимость за 32 миллиона долларов. По мнению некоторых изданий, это имении было на уровень выше, чем вся недвижимость Трампа, всеми любимого Элтона Джона! Чем же оно так прекрасно? Вокруг дома прилегает 5 гектаров красивейших естественных ландшафтов. А сам дом представляет собой комплекс из трех зданий. В общей сложности насчитывается 24 спальных комнаты, 13 санузлов, 13 настоящих каминов. На территории находится гимнастический зал, уютные внутренние дворы, собственный теннисный корт, комната для занятий музыкой, винный подвал и еще много неожиданных сооружений. За такое роскошество приходится каждый год платить более двухсот долларов налогообложения.

Уверены, что после прочтения статьи кому-то обязательно захочется в скором времени улучшить свои жилищные условия! Если они могут так жить, чем мы хуже?

Фото: korr. in.ua