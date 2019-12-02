Недвижимость в Испании: кто покупает и сколько придется потратить

Не секрет, что побережье Испании является одним из самых привлекательных мест для покупки недвижимости. Любовью многих выходцев из России остается провинция Аликанте, несмотря на то, что покупка и содержание дома в этом месте обходятся довольно дорого, а если еще и учесть сезонность пребывания. Хотя при сравнении с французским или итальянским побережьем, испанское — в разы доступнее. Чаще всего участки выкупаются семьями с детьми или парами пенсионеров в основном родом из Северной Европы. Да и сами испанцы также предпочитают подобный отдых во время отпусков.

Согласно исторической справке русские начали инвестировать в испанскую недвижимость еще с начала девяностых годов прошлого столетия. Покупка недвижимости — это отличный способ сохранить криминальные деньги. Говорят, что судебные разбирательства по этим делам еще ведутся, тут это называют "русская мафия". Ну а с началом двухтысячных годов на просторы Испании устремились и представители среднего класса. Самыми популярными точками стали Барселона, Марбелья, Аликанта, где большим количеством недвижимости также владеют русские.

Что же говорит официальная статистика? Реестры недвижимости зафиксировали, что в 2006 году граждане России приобрели 296 квартир и домов, среди иностранцев были на 15 позиции. В 2010 году собственностью стали 1289 объектов, что вывело уже на 4 место. В 2013 году уже были куплены 2956 объектов недвижимости и 3 место среди иностранных собственников. Также есть данные о регистрации иностранцев за 2014 год, среди населения было зарегистрировано 65024 человека, родом из России. Говоря о выборе мест для жительства и приобретения недвижимости русскими, то безусловным лидером является Каталония, где зарегистрировано 19967 человек, в Валенсии (где как раз находится Аликанте) проживает 17675 человек и в Андалусии 12422 человека.

Действительно, в последние годы количество россиян еще увеличилось. Несмотря на кризисы в экономике, падение курса рубля и активный рост евро, наши соотечественники не уступают лидирующие позиции в вопросе приобретения недвижимости в солнечной Испании. Поэтому все чаще риелторские агентства интересуются вопросами культуры России, излюбленными локациями русских на Пиренейском полуострове и все больше открывают русскоязычные офисы в самых неожиданных местах.

Интересен ценовой вопрос. К примеру, в Аликанте приобрести дом можно от ста тысяч евро, что в переводе составляет около 7,2 миллиона рублей. Здесь банки предлагали ипотечное кредитование под процентную ставку в размере от 2,5 до 4 процентов. На самом деле, это только стартовые цены! Между прочим, россияне достаточно часто оформляют ипотеку в Испании. Что уж говорить, такой большой опыт в собственной стране! Так вот, тут средняя ставка — это примерно 2,3 процента годовых, усредненный размер кредита около ста двадцати тысяч евро, который выдают на срок около 20 лет, ежемесячно нужно выплачивать в среднем — пятьсот пятьдесят евро. Конечно, в сравнении с Россией — это под силу далеко не всем, но относительно всей Европы, особенно северной, это смешные цены!

Фото: directmap. ru