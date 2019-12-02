Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Недвижимость
Проекты Аналитика Интервью Мнение
Автор Диана Гаврилова

Недвижимость в Испании: кто покупает и сколько придется потратить

Недвижимость

Не секрет, что побережье Испании является одним из самых привлекательных мест для покупки недвижимости. Любовью многих выходцев из России остается провинция Аликанте, несмотря на то, что покупка и содержание дома в этом месте обходятся довольно дорого, а если еще и учесть сезонность пребывания. Хотя при сравнении с французским или итальянским побережьем, испанское — в разы доступнее. Чаще всего участки выкупаются семьями с детьми или парами пенсионеров в основном родом из Северной Европы. Да и сами испанцы также предпочитают подобный отдых во время отпусков.

Согласно исторической справке русские начали инвестировать в испанскую недвижимость еще с начала девяностых годов прошлого столетия. Покупка недвижимости — это отличный способ сохранить криминальные деньги. Говорят, что судебные разбирательства по этим делам еще ведутся, тут это называют "русская мафия". Ну а с началом двухтысячных годов на просторы Испании устремились и представители среднего класса. Самыми популярными точками стали Барселона, Марбелья, Аликанта, где большим количеством недвижимости также владеют русские.

Что же говорит официальная статистика? Реестры недвижимости зафиксировали, что в 2006 году граждане России приобрели 296 квартир и домов, среди иностранцев были на 15 позиции. В 2010 году собственностью стали 1289 объектов, что вывело уже на 4 место. В 2013 году уже были куплены 2956 объектов недвижимости и 3 место среди иностранных собственников. Также есть данные о регистрации иностранцев за 2014 год, среди населения было зарегистрировано 65024 человека, родом из России. Говоря о выборе мест для жительства и приобретения недвижимости русскими, то безусловным лидером является Каталония, где зарегистрировано 19967 человек, в Валенсии (где как раз находится Аликанте) проживает 17675 человек и в Андалусии 12422 человека.

Действительно, в последние годы количество россиян еще увеличилось. Несмотря на кризисы в экономике, падение курса рубля и активный рост евро, наши соотечественники не уступают лидирующие позиции в вопросе приобретения недвижимости в солнечной Испании. Поэтому все чаще риелторские агентства интересуются вопросами культуры России, излюбленными локациями русских на Пиренейском полуострове и все больше открывают русскоязычные офисы в самых неожиданных местах.

Интересен ценовой вопрос. К примеру, в Аликанте приобрести дом можно от ста тысяч евро, что в переводе составляет около 7,2 миллиона рублей. Здесь банки предлагали ипотечное кредитование под процентную ставку в размере от 2,5 до 4 процентов. На самом деле, это только стартовые цены! Между прочим, россияне достаточно часто оформляют ипотеку в Испании. Что уж говорить, такой большой опыт в собственной стране! Так вот, тут средняя ставка — это примерно 2,3 процента годовых, усредненный размер кредита около ста двадцати тысяч евро, который выдают на срок около 20 лет, ежемесячно нужно выплачивать в среднем — пятьсот пятьдесят евро. Конечно, в сравнении с Россией — это под силу далеко не всем, но относительно всей Европы, особенно северной, это смешные цены!

Фото: directmap. ru

Темы жилье испания
Актуальная аналитика
Ближний Восток
НАТО - Турция: кто кому больше нужен
Флебология
Аневризма - бомба замедленного действия
Недвижимость
Недвижимость в Испании: кто покупает и сколько придется потратить
Новости Все >
Рогозин вручил Орден Мужества американскому астронавту Нику Хейгу
Быстров советует фанатам "Спартака" ехать в Европу, где есть гей-парады
Пенсионерка в Москве отдала мошеннику 300 тыс.рублей
Сербия назвала российские комплексы С-400 "дорогими"
Емельяненко назвал своего следующего соперника
"Не вписался": Нарусова объяснила, почему Собчак не живет с Богомоловым
Специалисты из Южной Корей рассказали о пользе чистки зубов для сердца
Из-за пожара в Петербурге эвакуировали детский сад
Выходцы из Таджикистана не смогут отправлять деньги из России
"Завидная невеста": Савченко рассказала, кто предлагал ей руку и сердце
Последние материалы
Пенсионерка в Москве отдала мошеннику 300 тыс.рублей
Сербия назвала российские комплексы С-400 "дорогими"
Аневризма - бомба замедленного действия
Емельяненко назвал своего следующего соперника
"Не вписался": Нарусова объяснила, почему Собчак не живет с Богомоловым
Специалисты из Южной Корей рассказали о пользе чистки зубов для сердца
Из-за пожара в Петербурге эвакуировали детский сад
Выходцы из Таджикистана не смогут отправлять деньги из России
"Завидная невеста": Савченко рассказала, кто предлагал ей руку и сердце
В Белоруссии собирается Майдан: активисты ждут "сенсацию" от Лукашенко
Популярное
Непознанное и необъяснимое
В Башкирии ищут следы попавшего на видео снежного человека

Ученые Международного центра гоминологии прибыли в Башкирию с целью найти следы снежного человека.

В Башкирии ищут следы попавшего на видео снежного человека
"За деньгами летали в Монако": стали известны "спонсоры" Майдана
Новости Украины
"За деньгами летали в Монако": стали известны "спонсоры" Майдана
Здоровье
Рак легких можно определить по рукам
Мир. Новости мира
США хотели сами "занять Крым", но не вышло
Соломон Соловьев Джанни Версаче - малиновый символ 90-х - Гороскоп дня Соломон Соловьев Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 22 Владимир Губарев Василий Амирджанов Единороссы защитят граждан. От кого - не уточнили Василий Амирджанов
Комментарии
Зеленский предложил созвать саммит для "переговоров по Крыму"
Павел Данилин о Шамсутдинове, "Википедии" и "золотой" молодежи
Помпео призвал новое руководство Евросоюза считать Россию угрозой
Зеленский предложил созвать саммит для "переговоров по Крыму"
Опубликовано полное видео боя Емельяненко - Кокляев
Павел Данилин о Шамсутдинове, "Википедии" и "золотой" молодежи
Исламисты убили 14 человек в церкви в Буркина-Фасо
Володин: из состава Украины могут выйти несколько областей
Пенсионеры России бегут в Египет за сытой жизнью
"Сила Сибири" начинает качать газ в Китай и на Дальний Восток
Единороссы защитят граждан. От кого - не уточнили
Станет ли Молдавия мостом сотрудничества или совсем провалится?
Размер пенсии могут снизить по четырем причинам
Украина: мы успешно «бьем» российских конкурентов на рынке вооружений
"Будет драить унитаз": доцента-расчленителя привезли в Москву
Кравчук призвал Зеленского "защитить Украину" на предстоящем саммите
Под Ярославлем пять человек выпили стеклоочиститель и умерли
Врач в Братске, приехавшая на вызов, "подсмотрела" диагноз в Гугле
Украина тотально унижена. Кто виноват?
Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 22
Единороссы защитят граждан. От кого - не уточнили
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ