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Автор Диана Гаврилова

Мифы о покупке недвижимости в Дубае

Недвижимость print

Дубай для инвесторов в сфере недвижимости — это город контрастов. С одной стороны, сюда стекается огромное количество денег, амбиций, идей. С другой, Дубай — это что-то космическое, недоступное. Многие эксперты считают, что в Сети существует большое количество мифов о том, как купить недвижимое имущество в этом самом современном городе. Некоторые из них мы хотели бы развеять в этой статье.

Миф 1. Стоимость недвижимости в Дубае — заоблачная и неподъемная.

На самом деле, несмотря на статус города-роскоши, в Дубае строятся комплексы различных классов, с огромным ценовым диапазоном. В особенности, эта тенденция появилась за счет увеличения трудовой иммиграции. Уж если многим рабочим под силу купить квартиру в городе мечты, то почему вы не можете себе это позволить? Ценник доступной недвижимости соответствует российским аналогам в городах-мегалополисах.

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Миф 2. Квартира в Дубае того не стоит, потому что невозможно привыкнуть к арабской культуре, слишком строгие правила и тяжелый менталитет.

Наверное, это и есть самый популярный миф, который уже укоренился в мире. Конечно, процент мусульманского населения здесь очень высок, но и живут арабы, в основном в люксовых, дорогих апартаментах. Представители других религий проживают как раз-таки в комплексах на несколько классов ниже, соответственно, более доступных. Нужно понимать, что Дубай представляет собой многонациональный город, пропитанный западной культурой, в отличие от своих арабских собратьев. А правила, о которых так сетуют, строги также как, например, в столице Германии. На религиозной почве здесь редко происходят какие-то конфликты. Даже соблюдение поста в период Рамадана не является чем-то принудительным.

Миф 3. Иностранному гражданину нельзя быть владельцем недвижимости в Дубае.

Иностранцы беспрепятственно могут приобрести площади. Существует лишь одно ограничение — местоположение. Приобретение недвижимости возможно в специальных фригольд-зонах. Здесь собственность представителям других государств выдается на законных основаниях. Кстати, в этой зоне располагаются невероятно привлекательные комплексы, многие из которых относятся к люксовому классу.

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Миф 4. Процедура покупки недвижимости приносит много хлопот, очень тяжело разобраться во всех нюансах.

Как бы это смешно не звучало, но ситуация совершенно обратная. Законодательная деятельность направлена на упрощение алгоритма покупки. Для того, чтобы приобрести недвижимость, покупателю понадобится только паспорт и сумма, равная стоимости покупаемой площади. Вся процедура проходит в специальном Земельном Департаменте, в котором и заверяют свидетельство о собственности. На государственном уровне ведется контроль за сделками в лице Агентства по регулированию рынка.

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Фото: dubai-plaza.ru

Темы мифы дубай недвижимость покупка недвижимости
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Мифы о покупке недвижимости в Дубае
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