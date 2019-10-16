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Автор Диана Гаврилова

Интересные и забавные факты из мира недвижимости

Недвижимость print

Мир недвижимости представляется обывателю чем-то скучным, серым и очень серьезным. Но на самом деле, даже в этой сфере можно найти что-то интересное и познавательное. В этой статье мы расскажем необычные факты о недвижимости в разных странах. Кажется, после такого вы сможете поддержать любую беседу!

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Факт 1. Во Фрайбурге, одном из городов Германии, существует целый жилой район, где использование автомобилей находится под запретом. Представьте, каким чистым и свежим воздухом дышат жители. Конечно, доехать до этого квартала можно и на машине, но ее необходимо будет оставить на специализированной парковке. В пределах района рекомендуется перемещаться на велосипеде или пешком.

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Факт 2. Всем известно, что одна из самых дорогих недвижимостей мира находится в Токио. Здесь, действительно, сложно купить что-то приличное. Но продуманные японцы нашли решение. В стране не существует законного акта, который запрещает постройку жилого помещения на площади, отведенной для реализации парковки. Фуюхито Мория купил место на парковке в 30 квадратных метров и построил небольшой домик. За эту идею японец заплатил 500 000 долларов. Учитывая ценник на жилую площадь в Токио, это относительно дешево.

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Факт 3. Вряд ли кто-то будет отрицать, что в делах недвижимости хорошим помощником является риелтор. Это лицо часто освобождает нас от самых ненужных проблем и хлопот. В Екатеринбурге, например, воздвигли целый памятник риелтору. Агент вылит из бронзы и представлен сидящим на скамейке со смартфоном и персональным компьютером. Напротив риелтора сидит его кибер-собака, сопровождающая во всех делах. Забавно, что жители окрестили этот памятник в честь героев рассказа И. С. Тургенева "Муму".

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Факт 4. В районе Рублевки находится поселок Усово. Известен этот поселок старым небольшим домов в 50 квадратных метров, который значительно выделяется среди люксовых и огромных усадьб. Рядом с домиком находится еще картофельное поле, ежегодное высаживаемое и приносящее урожай. Риелторы часто наведываются к хозяевам с предложением выкупить участок. Соседи подняли итоговую стоимость до пяти миллионов долларов. Хозяева отказываются, но лишь от идеи продать недвижимость, зато охотно поддерживают возможность продавать выращенную картошку по рублевским ценам на кухни соседей.

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Факт 5. Однажды пожилая дама-француженка по имени Жанна Кальман выставила квартиру на продажу. Это было в 1965 году. Пенсионерка продала недвижимость взрослому адвокату, но также заключила договор о пожизненном содержании. Покупатель должен был содержать пенсионерку до ее смерти, а после — он наследует квартиру. Но находчивый адвокат заменил слово "уход" на "пожизненные выплаты". После 30 лет сам адвокат скончался, а его обязанности продолжила жена. К слову, старушка пережила 100 лет.

Фото: teora-holding.ru

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