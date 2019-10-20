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Автор Диана Гаврилова

Все о недвижимости в США: есть ли большие возможности в большой стране

Недвижимость print

Американцы довольно много зарабатывают. Как раз факт высоких и стабильных доходов, с учетом безопасных инвестиций, является первопричиной приобретения жилья в США. Страна лидирует в экономике мира на рынке недвижимости. Дело в продуманных и хорошо разработанных законах, в которых грамотно прописаны права собственников. Также на развитие этого рынка влияет возможность приобретения недвижимости в любом климатическом поясе, поскольку климат страны невероятно разнообразен.

Кстати, больше всего жилую площадь в США покупают выходцы из Мексики, Канады, Китая, Индии и Великобритании, а также еще 68 стран.

Иностранцы предпочитают приобретать частные дома. По статистике, пятая часть сделок - это покупка квартир. Десятая часть проданной недвижимости — это таунхаусы. Если проанализировать, с какой целью приобретается жилье, можно отметить, что около половины покупок предназначены для проживания на постоянной основе. Другая половина покупателей используют жилье для сезонного пребывания, а в остальное время — сдает жилые площади.

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Приятной новостью будет для многих тот факт, что покупка недвижимости в штатах лицами иностранных государств не ограничена законодательными органами. Конечно, владение площадью не является какой-то льготой в миграционных вопросах или при получении визы. Но тем, кто инвестирует более пятисот тысяч долларов, по определенным программам предоставляется возможность побороться за постоянный вид на жительство.

Какие же налоги ждут владельцев жилья в США? Налог на недвижимость необходимо выплачивать один раз год в окружном суде. Размер налога зависит от стоимости и составляет примерно 1%. В случае, если вы сдаете свое жилье, то это приравнивается к занятию предпринимательством. Тогда налог отчисляется на получаемый доход.

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Сколько же стоит содержать недвижимость в США? На поддержание жилой площади в среднем стоит закладывать около 3% от стоимости. А стоимость жилья, как уже указывалось выше, напрямую зависит от местоположения. Например, содержание дома с двумя комнатами во Флориде будет стоить пятьсот долларов каждый месяц. А содержание квартиры в Манхэттене около тринадцати тысяч долларов.

А что насчет коммунальных платежей? Для дома среднего размера оплата воды составит около ста пятидесяти долларов, сколько же за электричество, около двухсот пятидесяти долларов за пользование газом. Довольно дорого оплачивать отопление — шестьсот восемьдесят пять долларов. В Америке люди часто пользуются кондиционерами, за это им приходится в год отдавать четыреста пятьдесят долларов. А еще не стоит забывать, что также необходимо ухаживать и за прилегающей к дому территорией.

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Фото: uvao.ru

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