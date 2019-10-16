Какие регионы Испании популярны у россиян для покупки жилья

Начнем с ответа на вопрос о том, зачем вообще русские покупают недвижимость в Испании? Неужели мало просторов нашей страны? Все довольно просто, если разобраться. Первоначальная и основная цель — это, конечно же, отдых на побережье.

Русские предпочитают это делать в собственных виллах на Средиземном море, чтобы некоторое время в течение летнего сезона там провести. Иногда приобретают жилье для ежегодной "зимовки". Все же, зимний период в Испании гораздо мягче и приятнее, чем в Москве с периодическими суровыми русскими морозами.

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Какая-то часть россиян становятся иммигрантами и переезжают сюда на постоянное место жительства. Некоторые родители заботятся о своих детях, которые решают получить образование в Испанских университетах, и покупают студентам небольшие квартиры-студии. Еще более состоятельные граждане имеют, так называемые, командировочные квартиры, предназначенные для проживания во время рабочих поездок. Довольно часто недвижимость приобретается в подарок престарелым родителям, для того, чтобы во время пенсии им приходилось лишь наслаждаться комфортным климатом и запахом морского бриза. Ну и, конечно, есть место для выгоды и коммерции. Для этого расчетливые русские вкладывают деньги в недвижимость, а затем на ней удачно зарабатывают, сдавая в аренду.

Разберемся с популярными направлениями на Пиренейском полуострове.

Состоятельные инвесторы часто вкладывают в недвижимость крупных центров Испании — Мадрида и Барселоны. Но, конечно, большей популярностью пользуются курортные зоны. Именно поэтому наибольшая плотность недвижимости, приобретенной россиянами, сосредоточена на юго-востоке страны. Чем ближе к береговой линии, тем дороже, пафоснее апартаменты.

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Наиболее популярна провинция Аликанте, которая относится к побережью Коста-Бланка, противоположное побережье в этом плане более испанское.

На территории страны есть и самый русскоговорящий город, где испанскую речь найти — задача не из самых простых. Таким городом является Торревьеха, здесь родилось уже немало поколений русских испанцев.

Также соотечественники полюбили Каталонию, поскольку здесь проходит граница с Францией, добраться до Марселя можно за каких-то 2-3 часа.

Самым дорогим местом для покупки недвижимости является Андалусия. Центром притяжения россиян с тугими кошельками остаются Малага, Марбелья, Эстепона. Здесь большое количество парусных и гольф-клубов, вокруг которых скупается одна из самых дорогих жилых площадей.

Таким образом, россияне сформировали уже целые диаспоры, размещая свои семьи в определенных городах. Согласитесь, что это всегда безумно приятно — встретить в другой стране соотечественников!

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Фото: cadespa.ru