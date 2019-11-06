Как арендовать жилье в Индии

Представьте, что вам необходимо какое-то время прожить в Индии, по работе, например. Сразу же встает вопрос: где же жить? Действительно, как и кто может арендовать жилье в этой красочной стране? Разберемся!

Начнем с ценового вопроса. Сколько все это стоит? Конечно же, размер стоимости зависит от локации и еще от некоторых причин. Например, в Мумбаи ставка аренды сохранилась на уровне 1947 года, на ситацию повлиял Закон об аренде штата Махараштра, выпущенный в 1999 году. Закон продолжил решение, принятое в 1947 о регулировании аренды. Он направлен на то, чтобы защитить лицо, арендующее площади, эффективнее, но все же не так совершенно. А самое интересное, что по официальной статистике наблюдается дефицит жилой площади, из-за чего ценник неуклонно растет. Такая ситуация — как раз следствие принятого Закона.

Что же там по ценам? В Мумбаи арендовать можно за 8-10 тысяч долларов за квадратный метр. Несмотря на высокую и зачастую неподъемную цену, доход от сдачи равен примерно лишь 4%. Выгоднее сдавать квартиру в Нью-Дели, там они и новые, современные, хоть и совсем небольшие, но доход около 8% за год. Хорошо зарабатывают на сдаче недвижимости и в Бангалоре. На рынке жилья в год можно получить от 7 до 10%.

Есть ли какие-то правила аренды? Они довольно интересные. Существует категория неправомерных лиц. В нее входят иностранцы без индийских корней, а также выходцы из Пакистана, Шри-Ланки, Бангладеша, Непал, Бутана, Китая, Ирана и Афганистана. Эти лица не имеют права арендовать жилую площадь более, чем на 5 лет. Если есть необходимость аренды на больший срок, придется получать разрешение от Резервного Банка Индии. Процедура считается не из легких.

Ситуация сложилась следующая. Много площадей в штате Гоа продали иностранным гражданам, как раз на срок 5 лет. В Гоа довольно низки й ценник на недвижимость, при этом много амбициозных и перспективных риелторов. Покупатели, конечно же, не могут получить свидетельство о собственности, пока не станут полноправными гражданами Индии. Проблема в том, туристическая виза в Индию составляет всего 180 дней, что не соответствует правилам получения гражданства.

Может быть, есть способ отойти в сторону от закона? Например, взятки? В Индии за этим следит сам премьер-министр. И многие расследования попадают к нему на стол. Самое меньшее, что можно получить в наказание — лишение права собственности и конфискация имущества. Но целеустремленные предприниматели нашли решение. Теперь согласно закону FERA/FEMA любая компания иностранного происхождения, разместившая филиал на территории Индии, имеет право получить недвижимость в собственность. Этим пользуются для приобретения жилой недвижимости и последующей ее сдаче.

Фото: mastertrip. ru