Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Недвижимость
Проекты Аналитика Интервью Мнение
Автор Диана Гаврилова

Как арендовать жилье в Индии

Недвижимость print

Представьте, что вам необходимо какое-то время прожить в Индии, по работе, например. Сразу же встает вопрос: где же жить? Действительно, как и кто может арендовать жилье в этой красочной стране? Разберемся!

Начнем с ценового вопроса. Сколько все это стоит? Конечно же, размер стоимости зависит от локации и еще от некоторых причин. Например, в Мумбаи ставка аренды сохранилась на уровне 1947 года, на ситацию повлиял Закон об аренде штата Махараштра, выпущенный в 1999 году. Закон продолжил решение, принятое в 1947 о регулировании аренды. Он направлен на то, чтобы защитить лицо, арендующее площади, эффективнее, но все же не так совершенно. А самое интересное, что по официальной статистике наблюдается дефицит жилой площади, из-за чего ценник неуклонно растет. Такая ситуация — как раз следствие принятого Закона.

Что же там по ценам? В Мумбаи арендовать можно за 8-10 тысяч долларов за квадратный метр. Несмотря на высокую и зачастую неподъемную цену, доход от сдачи равен примерно лишь 4%. Выгоднее сдавать квартиру в Нью-Дели, там они и новые, современные, хоть и совсем небольшие, но доход около 8% за год. Хорошо зарабатывают на сдаче недвижимости и в Бангалоре. На рынке жилья в год можно получить от 7 до 10%.

Есть ли какие-то правила аренды? Они довольно интересные. Существует категория неправомерных лиц. В нее входят иностранцы без индийских корней, а также выходцы из Пакистана, Шри-Ланки, Бангладеша, Непал, Бутана, Китая, Ирана и Афганистана. Эти лица не имеют права арендовать жилую площадь более, чем на 5 лет. Если есть необходимость аренды на больший срок, придется получать разрешение от Резервного Банка Индии. Процедура считается не из легких.

Ситуация сложилась следующая. Много площадей в штате Гоа продали иностранным гражданам, как раз на срок 5 лет. В Гоа довольно низки й ценник на недвижимость, при этом много амбициозных и перспективных риелторов. Покупатели, конечно же, не могут получить свидетельство о собственности, пока не станут полноправными гражданами Индии. Проблема в том, туристическая виза в Индию составляет всего 180 дней, что не соответствует правилам получения гражданства.

Может быть, есть способ отойти в сторону от закона? Например, взятки? В Индии за этим следит сам премьер-министр. И многие расследования попадают к нему на стол. Самое меньшее, что можно получить в наказание — лишение права собственности и конфискация имущества. Но целеустремленные предприниматели нашли решение. Теперь согласно закону FERA/FEMA любая компания иностранного происхождения, разместившая филиал на территории Индии, имеет право получить недвижимость в собственность. Этим пользуются для приобретения жилой недвижимости и последующей ее сдаче.

Фото: mastertrip. ru

Темы индия аренда жилья интересные факты
Актуальная аналитика
Недвижимость
Как арендовать жилье в Индии
Ближний Восток
Восстановление Сирии: благотворительность или дележ пирога?
Авто
Как сделать полировку фар автомобиля
Новости Все >
Медведева ставит показательный номер под музыку Билли Айлиш
Рядовой Шамсутдинов рассказал о причине убийства сослуживцев
Более 20 европейских создают альтернативу Visa и MasterCard
Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника "Слон"
Зинченко прокомментировал уход Ракицкого из сборной Украины
"Ливерпуль" проведет два матча за два дня впервые за 33 года
Андронов: уход Ракицкого из сборной Украины не связан с политикой
Куратор мусорной реформы ушел в отставку
Венгер стал главным претендентом на пост тренера "Баварии"
Кержаков подал три иска на бывшую жену
Последние материалы
Восстановление Сирии: благотворительность или дележ пирога?
Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника "Слон"
Как сделать полировку фар автомобиля
Все про ангорского хомяка
"Ливерпуль" проведет два матча за два дня впервые за 33 года
Андронов: уход Ракицкого из сборной Украины не связан с политикой
В поисках патрона: новая гильза, новый калибр…
Куратор мусорной реформы ушел в отставку
Венгер стал главным претендентом на пост тренера "Баварии"
Кержаков подал три иска на бывшую жену
Популярное
Здоровье
Исследователи рассказали, как организм предупреждает о раке кишечника

Исследователи проанализировали данные более 120 тысяч человек.

Исследователи рассказали, как организм предупреждает о раке кишечника
Они метко стреляли: 3 самых лучших снайпера в истории человечества
Силовые структуры
Они метко стреляли: 3 самых лучших снайпера в истории человечества
Авто
Как самому приготовить незамерзайку? Три простых рецепта
Общество
"Не клоачный, а фашистский": еще один профессор ВШЭ о русском языке
Вячеслав Шпаковский В поисках патрона: новая гильза, новый калибр… Вячеслав Шпаковский Редакция рубрики "Общество" Почему бы нашим историкам не вспомнить историю Редакция рубрики "Общество" Соломон Соловьев В джазе только Скорпионы - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Шамсутдинов рассказал отцу, что застрелил сослуживцев из-за дедовщины
Политик рассказал, почему 68% украинцев считают Россию "агрессором"
Политик рассказал, почему 68% украинцев считают Россию "агрессором"
Шамсутдинов рассказал отцу, что застрелил сослуживцев из-за дедовщины
"Не клоачный, а фашистский": еще один профессор ВШЭ о русском языке
Бывший министр обороны ДНР назвал Донбасс "клоакой"
"Не клоачный, а фашистский": еще один профессор ВШЭ о русском языке
"Не клоачный, а фашистский": еще один профессор ВШЭ о русском языке
Бывший министр обороны ДНР назвал Донбасс "клоакой"
Почему бы нашим историкам не вспомнить историю
Бывший министр обороны ДНР назвал Донбасс "клоакой"
Около 60% россиян выступили за решительные перемены в стране
Около 60% россиян выступили за решительные перемены в стране
Эксперт рассказал, когда на Украине начнутся перебои с газом
Около 60% россиян выступили за решительные перемены в стране
Бывший министр обороны ДНР назвал Донбасс "клоакой"
Политик рассказал, почему 68% украинцев считают Россию "агрессором"
Политик рассказал, почему 68% украинцев считают Россию "агрессором"
Мама девочки с родимым пятном из США обратилась к жителям России
Мама девочки с родимым пятном из США обратилась к жителям России
В США полагают, что Россия может применить ИИ в военных целях
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ