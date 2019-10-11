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Автор Диана Гаврилова

Сколько стоит квартира в Индии

Недвижимость print

Если вы когда-то задумывались или интересовались приобретением жилья в Индии, прекрасной и необычной стране, тогда эта статья для вас!

Ценовой диапазон, как и во всем мире, в Индии варьируется в зависимости от города, в котором вы присматриваете себе апартаменты. Так, в Мумбаи продаются самые дорогие квартиры в стране. И что не является удивительным, ведь Мумбаи — индийский финансовый центр. В южной части города можно найти варианты от 9 до 10,2 тысяч долларов за квадратный метр. Между прочим, такой огромный ценник характерен только для нескольких городов мира, на минуточку. Конечно, в других городах Индии стоимость недвижимости гораздо ниже. Например, в государственной столице — Нью-Дели б/у жилье стоит от 2 до 3 тысяч долларов за квадратный метр. А в Бангалоре, это самый инновационный город Индии, один квадратный метр можно купить в диапазоне от 0,95 до 2 тысяч долларов.

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А вот краткая информация о правилах покупки недвижимости в Индии. Так, в Индии запрещено покупать недвижимость лицам, которые не родились в Индии и живут за границей страны. Исключением данного правила является следующее условие: покупатель должен прожить на территории Индии в течение 183 дней финансового года. К слову, туристическая виза дается на 180 дней. Но покупка площади человеком, который находится в стране по туристической визе, запрещена. Ужесточает правила и тот факт, что приобрести недвижимость совместно нельзя, если одно лицо — это индус (но не гражданин Индии) или иностранец индийского происхождения, а второе — гражданин другой страны.

Даже бизнес структуры не могут игнорировать это правило. Хотя иностранный гражданин, который живет на территории Индии, может не запрашивать разрешение у Резервного Банк Индии, чтобы купить недвижимость. По факту, он обладает всеми правами коренного индуса. Но есть ряд стран, выходцы из которых не допускаются до пользования такой функцией закона. В список запретных стран занесены Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка, Афганистан, Иран, Непал, Китай и Бутан.

Покупателям обычно советуют найти поверенного в делах недвижимости, чтобы покупательские права должным образом были защищены на всех стадиях сделки. Наемный специалист должен составить соглашение о продаже. После подписания этого соглашения покупатель должен выплатить депозит, который составлять около 15% от стоимости покупаемого имущества. Необходимой процедурой также является проверка на благонадежность финансового состояния недвижимости, чтобы покупатель получил свидетельство о собственности. А само свидетельство также проверяется на содержание закладных. Довольно сложная схема получается, впрочем, как и везде.

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Фото: uk.play-azlab.com

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