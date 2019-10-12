Идеи переделки комнаты в коммуналке

Отдельное жилье — голубая мечта всех, кто имеет только комнату в коммунальной квартире. Таких домов и по сей день много в нашей стране, особенно — в Санкт-Петербурге. Не всегда есть возможность как можно скорее съехать в такую желанную собственную квартиру. Всю жизнь в мечтах прожить невозможно — нужно работать с тем, что есть. Сегодня дизайнеры предлагают множество отличных идей для того, чтобы всего одна небольшая комната стала полноценным жилищем.

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На что обратить внимание

Чаще всего дома с коммунальными квартирами — это довольно старый жилищный фонд. Поэтому прежде, чем удовлетворить свои эстетические чувства и заняться косметическим ремонтом, нужно подумать о практической стороне вопроса. А это значит — посмотреть немного глубже. Новые обои и глянцевые потолки будут радовать недолго, если протекают батареи или присутствует стойкий запах. Главное при ремонте коммунальной комнаты — создать крепкую и качественную базу.

Это значит, что нужно поменять прогнившие деревянные полы, заменить коммуникации, почистить или заменить вентиляционные трубопроводы. Вставить новые окна, укрепить и выровнять стены и потолки, удалив старые обои, штукатурку и побелку, которые не только пришли в негодность, но и скорее всего впитали в себя неприятные запахи.

Важно! Одним из главных неудобств комнат в коммунальных квартира является близость соседей. Поэтому важнейшим этапом ремонта в такой комнате должна стать звукоизоляция.

Отгородиться от соседей, создав иллюзию отдельного жилища, поможет и качественная дверь. Здесь не следует экономить — она должна быть прочной и надежной.

Практичная идея для обустройства комнат в коммунальной квартире — натяжные потолки. Этот вариант позволяет избежать неприятных последствий при затоплении, которое нередко случается в доме с неблагополучными соседями. Если обои, штукатурка или декоративные панели будут безнадежно испорчены, то с натяжными потолками нужно будет просто слить воду из образовавшегося "пузыря".

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Дизайнерские идеи для маленького пространства

1. Нередко коммунальные квартиры находятся в старинных домах, где высота потолков может доходить до пяти метров. Это позволяет сделать в комнате популярный сегодня двухэтажный интерьер, когда спальное место находится на втором ярусе. Что высвобождает много пространства внизу, и при этом выглядит уютно и модно.

Фото: uutvdome.ru

Если потолок не позволяет устроить второй ярус, можно сделать для спального места подиум с полками, который также сэкономит место.

Фото: mr-build.ru

2. Зонирование — наше все! Для маленьких помещений идеально подойдут стеллажи под потолок для того, чтобы разделить помещение: это не сплошные перегородки, которые сделают помещение темнее и теснее, кроме того, в стеллажах можно хранить огромное количество вещей.

Фото: avatars.mds.yandex.net

3. Уместить квартиру в одну маленькую комнату помогут различные складные, убирающиеся, выдвигающиеся конструкции. Убирать за ненадобностью в стены можно столы, стулья, технику.

Фото: vplate.ru

Разнообразие техники, мебели, декора, предлагаемых сегодня дизайнерами, позволяет сделать удобным и красивым даже такое тесное пространство, как коммунальная комната. Обустроиться в ней можно с комфортом — главное, быть изобретательным и готовым к экспериментам.

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Фото: pinme.ru