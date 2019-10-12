Идеи переделки комнаты в коммуналке

Отдельное жилье — голубая мечта всех, кто имеет только комнату в коммунальной квартире. Таких домов и по сей день много в нашей стране, особенно — в Санкт-Петербурге. Не всегда есть возможность как можно скорее съехать в такую желанную собственную квартиру. Всю жизнь в мечтах прожить невозможно — нужно работать с тем, что есть. Сегодня дизайнеры предлагают множество отличных идей для того, чтобы всего одна небольшая комната стала полноценным жилищем.
Читайте также: Правила съема и сдачи комнаты в коммуналке
На что обратить внимание
Читайте также: Как обогатиться на сдаче в аренду комнаты в коммуналке
Дизайнерские идеи для маленького пространства
1. Нередко коммунальные квартиры находятся в старинных домах, где высота потолков может доходить до пяти метров. Это позволяет сделать в комнате популярный сегодня двухэтажный интерьер, когда спальное место находится на втором ярусе. Что высвобождает много пространства внизу, и при этом выглядит уютно и модно.
Если потолок не позволяет устроить второй ярус, можно сделать для спального места подиум с полками, который также сэкономит место.
2. Зонирование — наше все! Для маленьких помещений идеально подойдут стеллажи под потолок для того, чтобы разделить помещение: это не сплошные перегородки, которые сделают помещение темнее и теснее, кроме того, в стеллажах можно хранить огромное количество вещей.
3. Уместить квартиру в одну маленькую комнату помогут различные складные, убирающиеся, выдвигающиеся конструкции. Убирать за ненадобностью в стены можно столы, стулья, технику.
Разнообразие техники, мебели, декора, предлагаемых сегодня дизайнерами, позволяет сделать удобным и красивым даже такое тесное пространство, как коммунальная комната. Обустроиться в ней можно с комфортом — главное, быть изобретательным и готовым к экспериментам.
Читайте также: Как разделить долевую собственность
Фото: pinme.ru
В рамках стартовавшей реформы полностью изменился подход к пенсионной системе. Применены новые формулы по начислению выплат, состав трудового стажа изменен.