Если ли плюсы в покупке квартиры без отделки?

Чтобы сделать свое жилье более привлекательным для покупателя, застройщики стараются предложить как можно больше преимуществ. В последнее время одним из главных трендов квартиры с отделкой. Для многих людей, выбирающих жилье, это стало несомненным плюсом. Но так ли это на самом деле?

Преимущества квартиры без отделки

О плюсах готовой квартиры говорить не приходится. У огромного процента покупателей нет времени на долгий ремонт. Каждый хочет въехать в новый дом побыстрее — и квартира с отделкой в этом случае становится оптимальным вариантом. Как правило, сегодня застройщики делают в одном жилом комплексе квартиры с разными вариантами отделки. Как минимум два на выбор — более классический и более модерновый. В такую квартиру можно сразу завозить свою мебель и технику, и начинать обживать без долгих месяцев ожидания, когда закончится ремонт.

Но после роста спроса на квартиры с отделкой внезапно наметился и некоторый спад. Многие покупатели после того, как прошел первый ажиотаж, поняли, что в некоторых ситуациях лучше выбрать жилье без ремонта. Какими принципами они руководствуются?

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1. В первую очередь это, конечно, цена. Квартира без отделки — идеальный вариант для тех, кто хочет сэкономить на покупке. Обычно застройщики с хорошей репутацией выполняют ремонт на совесть, выбирая качественные материалы. Это существенно увеличивает стоимость квартиры. Покупая "черновое" помещение, можно в дальнейшем сэкономить и на ремонте, сделанном самостоятельно.

2. Готовая квартира — это всегда некоторые рамки для дизайнерской мысли. Если будущий владелец — приверженец более нейтрального интерьера, ему подойдут варианты, предложенные застройщиками. Но для тех, кто хочет сделать свое жилище более эксклюзивным, уже установленные перегородки, отделанные стены, потолки и полы, сантехника и коммуникации будут только мешать.

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3. Въезжая в квартиру с уже готовым ремонтом, покупатель не имеет возможности проконтролировать качество. Проект, материалы, коммуникации — это то, что предлагается ему по умолчанию. Делая ремонт самостоятельно, жильцы могут сами проследить все его этапы. В квартире без отделки ничего не укроется от глаз — не дефекты поверхностей, ни качество разводки, ни другие тонкости.

Таким образом, видно, что готовая квартира — не всегда безоговорочное преимущество. Отсутствие ремонта позволяет сэкономить при покупке квартиры до 30% стоимости — при условии, что будущий владелец имеет возможность потратиться на ремонт. При этом он будет таким, как захочет хозяин, от начала и до конца.

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Фото: ideawidgets.ru