Что говорят владельцы мини-домиков: пять советов от бывалых

Многие люди и понятия не имеют, на сколько наличие маленького дома может облегчить им жизнь. По крайней мере, так говорят владельцы мини-домиков. Однако, по их мнению, с некоторыми сложностями все же придется столкнуться.

Дженна Спесард быстро привыкла к мини-домику

Дженна построила свое жилище площадью 15, 5 кв. м без серьезных затрат. Сначала она очень переживала, что ей будет сложно привыкнуть к жилищу с новым пространством.

Ее домик стоит в Вашингтоне, на острове Уидби. Для нее переход в него оказался легким. Она рассказала, что уже на этапе проектировки дома успела к нему привыкнуть.

Пара, Сэм и их дом во Флориде

Супруги купили мини-жилье площадью 25 кв. м. В итоге они поняли, что совсем необязательно жить в таком доме, чтобы прийти к минималистскому образу жизни.

По мнению супругов, чем меньше необходимых предметов, тем проще экономить пространство. При этом необязательно нужно жить в маленьком доме. Пара рассказывает, что после переезда жизнь стала экономичнее, а главное - счастливее.

Читайте также: Дом размером с парковочное место: любопытные историй из мира недвижимости

Не думал, что мини-дом настолько улучшит жизнь

Райан Митчел приобрел свой маленький дом площадью 14 кв. м за $30 тысяч. В итоге его сначала поразили низкие счета за новую жилплощадь.

На момент интервью Райану уже удалось сэкономить около $100 тысяч. Но обладатель мини-дома предупреждает, что при такой покупке люди рискуют столкнуться с бытовыми сложностями.

Дом на колесах - проблемы с парковкой

Бека Тейлор поделилась, что в некоторых странах и районах предусмотрены законы о зонировании маленьких домов. Поэтому перед приобретением такого жилища нужно уладить этот вопрос.

Некоторые власти требуют, чтобы у владельца дома на колесах была в собственности и земля, на которой он остановился. Бека живет в штате Орегон, где условия для мини-домиков довольно мягкие, однако все же и ее проблемы решить было трудно.

Читайте также: Жизнь в капсуле: как живут люди на 9 квадратных метрах

Бела и Спенсер о важности мобильности

Супруги из Калифорнии приобрели домик площадью 27, 8 кв. м. Перед покупкой Беда и Спенсер уделили огромное внимание комфортности дома, то есть они боялись потерять к нему интерес из-за неподходящих условий.

В итоге они старались тщательно спроектировать дом, вложить в него столько средств, сколько они могут себе позволить. Однако они не учли при этом веса жилища, то есть не обратили внимания на баланс между мобильностью и роскошью. Чем роскошнее такой дом, тем больше он весит и тем труднее его перемещать.

Оказывается, владельцы маленьких домов сталкиваются с совершенно разными сложностями. Но если их объединить, можно без лишни затрат сразу построить или приобрести хорошее мини-жилище.

Читайте также: Как архангельские архитекторы прославились на весь мир

Фото: bundlehaber.com