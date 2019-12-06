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Автор Татьяна Питерякова

Апартаменты Сати Казановой и Анны Ковальчук: стильная квартира в пентхаусе и скромное жилье в Питере

Недвижимость

Как-то за Сати Казановой ухаживал казахский шах, от которого она и получила в подарок элитную квартиру. После расставания жилище осталось у певицы, правда, в нем она немного изменила декор. А вот героиня фильма "Мастер и Маргарита" живет на окраине Петербурга.

Апартаменты Сати Казановой и Анны Ковальчук: стильная квартира в пентхаусе и скромное жилье в Питере. 404811.jpeg

Тона и атмосфера жилища Сати

В квартире девушки преобладают нежные успокаивающие оттенки. Во многих помещениях стены выкрашены светло-бежевой краской. В белых комнатах встречаются темные элементы.

Апартаменты Сати Казановой и Анны Ковальчук: стильная квартира в пентхаусе и скромное жилье в Питере. 404813.jpeg

На полу выстелен коричневый паркет, немного контрастирующий со светлыми стенами. Цвет мебели — бежевый, разных оттенков, иногда с темными вкраплениями. Потолки в квартире белые.

Стиль и расположение комнат в квартире Сати

В апартаментах певицы много старинных элементов, сочетающихся с современным декором. Они придают обстановке более уютный вид. Прихожая в квартире маленькая, но довольно вместительная.

Апартаменты Сати Казановой и Анны Ковальчук: стильная квартира в пентхаусе и скромное жилье в Питере. 404812.jpeg

В гостиной преобладает английский колониальный стиль. Она совмещена с кухней и гостиной. Певица предпочитает барные стойки, поэтому они присутствуют в интерьере. Среди других предметов Сати выделяет витрину со своими наградами.

Апартаменты Сати Казановой и Анны Ковальчук: стильная квартира в пентхаусе и скромное жилье в Питере. 404815.jpeg

Все помещения украшены маленькими и большими портретами. Окон в квартире много, местами они украшают всю стену, так как певица часто любуется городским пейзажем.

Апартаменты Сати Казановой и Анны Ковальчук: стильная квартира в пентхаусе и скромное жилье в Питере. 404814.jpeg

Диваны и столы имеют округлые формы, а вот другие предметы мебели предусматривают наличие острых углов. В гостиной находится фортепиано. Сати любит домашние растения, поэтому их в ее жилище довольно много.

Квартира Анны Ковальчук

Анна Ковальчук живет на окраине Питера. Здесь, по ее мнению, воздух чище, ведь с ней живут ее дети. Жилище актрисы оформлено в современном европейском стиле. В гостиной стены белые, а мебель — серо-синяя и коричневатая.

Зеркальное полотно, служащее потолком, наполняет помещение светом и визуально увеличивает его объем. На полу выстелен светлый паркет. В углу расположен камин, выложенный плиткой.

Апартаменты Сати Казановой и Анны Ковальчук: стильная квартира в пентхаусе и скромное жилье в Питере. 404818.jpeg

Излюбленным местом актрисы является кухня. Ее украшают деревянный светло-коричневый гарнитур и кремово-розовый текстиль. Французские тюли — изюминка декора. Они создают атмосферу праздника.

Апартаменты Сати Казановой и Анны Ковальчук: стильная квартира в пентхаусе и скромное жилье в Питере. 404820.jpeg

Анна сетует, что является барахольщицей — порой ей сложно расстаться с вещами или предметами интерьера. Однако, глядя на ее жилище, этого не скажешь. В отделке комнат царит минимализм, подкрепленный хорошим освещением.

Апартаменты Сати Казановой и Анны Ковальчук: стильная квартира в пентхаусе и скромное жилье в Питере. 404816.jpeg

Гостиная украшена довольно скромно, безо всяких вычурных элементов. Однако на стенах все же встречаются мраморные золотистые текстуры в синих рамках.

Сати живет в Москве, а Анна — в Санкт-Петербурге. Но обеих девушек объединяет одно — у них есть апартаменты, которыми они вполне довольны.

Фото: news.rambler.ru

Темы сати казанова анна ковальчук недвижимость звезд
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Апартаменты Сати Казановой и Анны Ковальчук: стильная квартира в пентхаусе и скромное жилье в Питере
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