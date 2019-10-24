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Автор Татьяна Питерякова

Дом Джессики Альбы в Беверли-Хиллз: экологичное строение с бассейном

Недвижимость print

В 2017 году Джессика Альба купила особняк в Беверли-Хиллз, который обошелся актрисе в $10 млн. Дом находится на холме, с него открывается живописный вид. Рядом живут знаменитости, к примеру, Деми Мур. Прежний хозяин — продюсер Майк Медавой.

Дом Джессики Альбы в Беверли-Хиллз: экологичное строение с бассейном. 404585.jpeg
Фото: spletnik. ru

Дом с каминами

Площадь особняка превышает 820 кв. м. Его окружает огромный участок с раскидистыми деревьями и газоном. На территории есть гараж на 3 машины, гостевой домик, бассейн и теннисный корт.

Дом Джессики Альбы в Беверли-Хиллз: экологичное строение с бассейном. 404586.jpeg
Фото: kvartblog. ru

В доме 7 спален, 8 ванных комнат. Здесь находятся просторная библиотека, гостиная, зал для тренировок и комната отдыха. Почти каждое помещение украшено камином, что делает его уютным. В прихожей висит большая классическая люстра, однако Джессика не в восторге от классики — ей больше нравятся современные дизайны. Поэтому со временем она хочет заменить классические элементы.

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Гостиные и библиотека

Уютная гостиная напоминает типичную американскую. Однако яркая картина с обнаженной женщиной, расположенная под камином, разбавляет помещение, делая его не совсем обычным.

Дом Джессики Альбы в Беверли-Хиллз: экологичное строение с бассейном. 404583.jpeg

В доме есть и вторая гостиная, из которой можно попасть в сад. Здесь находится огромный уютный диван, на котором может одновременно разместиться много людей.

Дом Джессики Альбы в Беверли-Хиллз: экологичное строение с бассейном. 404587.jpeg

На втором этаже находится библиотека. Несмотря на впечатляющие размеры, она довольно уютная и имеет разноуровневое освещение. Здесь много элементов декора.

Зал для отдыха, спальня и кухня

Зал для отдыха декорирован темными элементами. В нем преобладает насыщенный синий цвет, а на окнах в этой комнате имеются ставни. Мягкая мебель обита темной кожей. В помещении предусмотрено слабое освещение, способствующее хорошему отдыху. В целом здесь представлена обстановка как в бильярдной или барной комнате.

Дом Джессики Альбы в Беверли-Хиллз: экологичное строение с бассейном. 404584.jpeg

В хозяйской спальне преобладают мягкие голубые оттенки. С местного балкона открывается потрясающий пейзаж на холмы. В комнате есть своя небольшая ванная (5 кв. м) с джакузи, душевой кабиной и банным уголком.

Дом Джессики Альбы в Беверли-Хиллз: экологичное строение с бассейном. 404588.jpeg

Кухня впечатляет роскошным белым гарнитуром с мраморными столешницами. Здесь есть небольшой барный уголок, и даже столовая в эркере.

Дом Джессики Альбы в Беверли-Хиллз: экологичное строение с бассейном. 404589.jpeg

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Такой экологичный дом

Джессика ведет здоровый образ жизни, что прослеживается и в ее доме. Здесь в каждом углу имеются горшки с растениями. Декор и мебель девушка заменила на натуральные. Элементы из синтетических материалов, оставшиеся от прошлого хозяина, оказались в помойке.

Огромный особняк Джессики впечатляет. В нем есть все необходимое, и даже сверх этого. Дом наполнен экологичными элементами и мебелью, что вполне соответствует образу жизни актрисы.

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Фото: spletnik. ru

Темы джесика альба недвижимость звезд
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Дом Джессики Альбы в Беверли-Хиллз: экологичное строение с бассейном
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