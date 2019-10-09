Мини-путешествие по домам знаменитого рэпера страны - Тимати

Популярный в России рэп-исполнитель Тимати — очень обеспеченная персона нашего шоу-бизнеса. Он владелец собственного бренда одежды, сети ресторанов и прочих организаций, которые на постоянной основе приносят ему доход. Тимур Юнусов полученную прибыль старается тратить с умом, например, вкладывать в недвижимое имущество.

Фото: novostroev.ru

Одна из столичных квартир

Роскошные апартаменты певец приобрел в жилом комплексе "Золотые Ключи-2". Жилье довольно скромное по габаритам — порядка 70 кв. м. Там рэпер проводит свободное время после концертов.

На полу при входе в квартиру можно увидеть звезду, наподобие тех, что находятся на знаменитой Голливудской "Аллее славы". На ней в гранитной рамке выгравирован псевдоним знаменитости.

В одном из интервью певец рассказал, что хотел унитаз в виде электрического стула, а кресла заменить царскими тронами, покрытыми золотом. Но от этой идеи его отговорили дизайнеры.

В жилье чувствуется африканский дух. Этнические мотивы полностью окутывают квартиру.

Высокие потолки, большие стеклопакеты, настенные покрытия в светлых тонах. Мебель в основном вся из дерева. Например, главный предмет интерьера спальной комнаты певца — кровать — доставили напрямую из Кейптауна.

Фото: avatars.mds.yandex.net

В качестве предметов декора использованы довольно дорогие вещи: статуя Будды, созданная в 18 веке, животные шкуры на паркете, оригинальные творения африканских художников и другое.

Занимательный факт, но у рэпера нет обеденного стола. Его место отведено под огромный рояль, на котором красуется псевдоним рэпера. Музыкальный инструмент иногда служит барной стойкой.

Вилла в Сен-Тропе

Фото: r.mtdata.ru

Тимати счастливый обладатель не только российского жилья, но и зарубежной недвижимости, например, комфортабельной виллы в одной из самых модных и популярных курортных зон Франции — Сен-Тропе.

Туда певец обожает приезжать для отдыха. Чтобы отпуск удался на 100%, в этой вилле есть все необходимое: 9 спальных комнат, помещение для СПА-процедур, бассейн и тренажерный зал.

Интерьер выполнен в классическом стиле. Цвета и линии строгие, нет броских элементов, присутствует огромное количество натуральных материалов. В отличие от московской квартиры тут нет шкур животных и дорогостоящих предметов интерьера. Все просто и лаконично.

Любимое место певца — его рабочий кабинет с огромной библиотекой. Там он любит восседать в одиночестве и думать над очередным шедевром.

Недвижимость в Доминикане

Дочь певца Алиса живет чаще всего с бабушкой Симоной в огромном доме в Доминикане. Рэпер неоднократно заявлял, что ему очень нравится местный климат.

До сих пор неизвестно, приобрел ли он этот дом, либо просто регулярно снимает.

Кстати говоря, также Тимати купил одну квартиру в Москве для своей мамы и еще одну для дочки.

Фото: ru.qwiket.com