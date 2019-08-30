Где живет Тина Канделаки: двухуровневый пентхаус и дом в Шелестово

В 1995 году Тина Канделаки переехала из Грузии в Москву. А через 13 лет она вместе с супругом Андреем Кондрахиным купила двухуровневый пентхаус в новом доме на Крылатских холмах.

Фото: potolokspec.ru

О квартире

Площадь пентхауса — 400 кв. м. Он расположен на 32 и 33 этажах элитного дома, с вертолетной площадкой на крыше. Такая покупка обошлась паре в $1 млн.

Ремонт в помещении длился 3 года. За это время были устранены недоделки горе-строителей. Починили крышу, фасад, довели до ума глухие панорамные окна — в них забыли сделать форточки. Работники исправили проблемы в системе пожарной безопасности.

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Тина очень устала от затянувшегося ремонта — ей казалось, что он будет длиться вечно. Однако она все же справилась с поставленной задачей. Теперь в пентхаусе все было так, как ей хотелось.

Фото: kvartiravmoskve.ru

После развода ведущая поселилась в просторной квартире с гостиной, кухней и кабинетом на первом этаже. Второй уровень занимали спальня, ванные и две детские комнаты. Есть здесь и гардеробная, для которой выделено отдельное помещение.

Фото: kvartiravmoskve.ru

Излюбленным местом хозяйки является строгий кабинет с огромных комфортным диваном и угловыми панорамными окнами. Здесь на мягких подушках можно расположиться у окна и наблюдать за течением жизни мегаполиса, размышляя о жизни.

Фото: remkasam.ru/

Кухня в жилище Тины светлая, с функциональной мебелью и шоколадным фасадом. В ней роскошная столешница изготовлена из керамогранита. Ванна богата нежно-розовыми оттенками. Коммуникации спрятаны в темный будуар с зеркалом.

Но время не стоит на месте — после окончания военного училища сын Тины, Леонтий, переехал в мамину квартиру. Сама же ведущая приобрела для себя загородный дом.

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Особняк в Шелестово

Коттедж Тина выбирала долго, в итоге остановила внимание на охраняемом поселке Шелестово, расположенном в 25 км от Москвы. В особняке 2 этажа, его площадь — 400 кв. м. В нем функционирует система "умный дом". На участке расположены бассейн, японский сад, беседка и гараж, вмещающий 2 автомобиля. А вот баня сгорела, причем уже вторая.

Фото: kvartiravmoskve.ru

На первом этаже находятся просторная гостиная, кухня-столовая, гардероб и гостевая спальня. На втором — 3 спальни с балконами, кабинет, гардеробная и ванные комнаты.

На территории поселка есть все, что может понадобиться жильцам: корты, детские и спортивные площадки, пляж, два озера, а также вертолётная площадка.

Стоимость особняка Тины Канделаки без внутренней отделки оценивается в 48 млн руб.

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Фото: dni. ru