Особняк Лаймы Вайкуле в Юрмале: само изящество и благородство

С недвижимостью Лайме Вайкуле однажды уже не повезло - во время латышской денационализации она лишилась особняка в Юрмале. Вскоре неподалеку певица приобрела участок земли и занялась возведением новой виллы.

Фото: press.try.md

Помещение в белых тонах, планируемое годами

Это строительство затянулось на годы, проект был разработан латышским архитектором. Хозяйка же постоянно вносила в него свои корректировки. На участке площадью 2000 кв. м. сегодня расположился элегантный особняк в 400 кв. м. Здесь же есть большой гостевой дом, банный комплекс, крытый бассейн и роскошная терраса.

В доме все продумано до мелочей. Здесь доминирует белый цвет, особняк украшают панорамные окна. Помещения выглядят просторными и необыкновенно воздушными.

Как оформлен первый этаж

Первый уровень вмещает большую гостиную-столовую, полноценную студию для репетиций, кухню. Лайма спокойно относится к разным предметам интерьера и не любит, когда пространство загромождено ненужными вещами. Главное, чтобы мебель была функциональной и изготовленной из натуральных материалов.

Семья особо гордится стеклянным газовым камином. В центре гостиной расположены белоснежные стол и стулья, оформленные в стиле модерн. В кухне тоже есть изюминка - дизайнерский торшер на выгнутой ножке. Всего таких интересных светильников в доме несколько.

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Убранство второго этажа

На втором этаже находятся приватные покои. К ним ведет необычная лестница, изготовленная из металла и закаленного стекла. Она начинается в центре гостиной.

На втором этаже располагаются 4 спальни, большая гардеробная, ванная комната. Певица отдала предпочтение модерну с уклоном на аскетизм, отказавшись от излишней роскоши и разных безделушек. Мебель была изготовлена рижскими мастерами под неусыпным руководством заказчицы. Белый цвет со временем разбавили панно и яркие акценты.

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Как обустроена территория

Интересен и местный ландшафтный дизайн - к нему Лайма отнеслась также трепетно, как и к дизайну внутреннего убранства особняка. Здесь можно рассчитывать на максимальное уединение, при этом отсутствуют сплошные заборы. На территории владений Лаймы имеются ручей и маленький пруд с золотыми рыбками.

Певица любит гулять по побережью, а затем отдыхать на веранде с мужем и питомцами, наслаждаясь местными пейзажами. Вилла построена 20 лет назад, однако до сих пор туристы, проходящие мимо особняка Лаймы, восхищаются его изяществом, архитектурой, благородством этого строения.

Особняк Лаймы Вайкуле строился долго, однако в итоге оправдал ожидания певицы и ее супруга. В этом доме она любит проводить время и отдыхать от городской суеты.

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Фото: dekor.delfi.ee