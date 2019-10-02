За 5 лет аренда подорожала только в 27 крупных городах

Эксперты в области недвижимости опубликовали материал с исследованием цен на аренду с июля 2014 по июль 2019 года.

В результате исследования выяснилось, что всего 27 крупных городов подняли свои арендные ставки на весьма значимые показатели. Всего в выборке участвовали 73 крупных города. В качестве объекта исследования использовались цены на однокомнатные квартиры.

Аренда в крупных городах с населением в более чем 250 тысяч человек показывает большой рост с 2014 года. Подорожание коснулось больше всего долгосрочной аренды.

Абсолютный лидер по арендной ставке - Череповец, где темп роста цен долгосрочной аренды равен 26,8%. На втором месте располагается Сочи - 22,6%. На третьем месте - Мурманск, где показатель составил почти 19% подорожания арендной ставки.

В выборке из городов-миллионеров лидером стала Казань. Удорожание составило более 15%. За ней следом - Санкт-Петербург с показателем в 11,3%. При этом у Москвы темп роста цен составил всего 4,6%. Рядом со столицей располагаются: Магнитогорск с показателем в 7,4%, Чита (4,5%) и Томск (4,8%).

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Большой показатель подорожания цен на аренду зафиксирован в Набережных Челнах - чуть меньше 15%. В ТОП-10 городов по удорожанию цен последние места занимают: Ульяновск (подорожание на 10%), Улан-Удэ (+8%) и Чебоксары (+7%).

Эксперты также заметили лишь один период спада цен на аренду в городах. Например, в Череповце снижение арендной ставки зафиксировано в 2015 году, а в Мурманске - в 2016. Резкий спад цен на аренду был отмечен в Сочи в июле 2015.

Несмотря на удорожание арендных ставок, есть и города в которых демонстрируется обратная тенденция. Наибольший показатель упадка цен зафиксирован в Калуге - за 5 лет арендная цена однокомнатной квартиры снизилась на 25%. На втором месте располагается Киров с показателем в 17,2%, а затем - Кемерово - снижение арендной ставки более чем на 17%.

На четвертом месте находится Брянск с показателем упадка в 15,6%. Сразу за ним следует Владивосток - 13,6% и нижний Тагил - 12,5%. Последние позиции занимают: Иваново (-11,7%), Краснодар (-10,5%) и Йошкар-Ола (-10,4%).

Примечательно также то, что в Химках цены на аренду однокомнатных квартир упали за пять лет почти на 1%. Точно такой же показатель отмечается в Новороссийске и Владикавказе. Сильное снижение демонстрируется в Екатеринбурге (-6,2%), а также в Челябинске (-6,5%).

Снижение цен также фиксируется отдельно в каждом периоде. Например, для Калуги сильный упадок был замечен в июле 2015 года, для Кирова и Кемерово - 2016 год.

В целом лидерство цен по арендной ставке остается за крупнейшими городами и в 2019 году. На первом месте Москва - около 35 тысяч рублей. На втором - Сочи - 26 тысяч рублей и на третьем месте - Санкт-Петербург - 22 тысячи рублей.

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Фото: идея-малого-бизнеса.рф