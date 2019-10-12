Из города - за город: какой дом можно купить, продав квартиру

Сейчас большую популярность набирают услуги по обмену городской квартиры на загородный дом. Эксперты в области недвижимости провели исследование о выгодности подобных сделок в крупных городах.

В выборке представлено 75 городов. Все объекты строительства — квартиры и загородные дома вторичного рынка недвижимости. По предварительным результатам самые выгодные сделки возможны жителей Москвы и Санкт-Петербурга. При этом убыточные сделки по обмену уже начинаются в Новороссийске, но самые неудачные из них — на Кавказе.

Характеристики объектов исследования были идентичными. Площадь квартир и загородных домов — до 75 кв. метров. Эксперты включали однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные варианты жилья.

На первом месте в списке городов располагается Москва. В столице однокомнатную квартиру можно купить примерно в среднем за 7,6 млн. рублей. Воспользовавшись услугой обмена на загородный дом, владелец может выручить более 5 млн. рублей, поскольку цена на маленький домик в среднем — 2,14 млн. рублей.

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На втором месте находится Санкт-Петербург. Выгода сделок обмена здесь гораздо ниже, поскольку квартиры в Петербурге стоят дороже. Так, за услугу трейд-ин можно выручить почти 2,8 млн. рублей. Средняя цена простенького дома в области — 1,9 млн. рублей.

Следом за двумя лидерами располагается Казань. Дом в столице Республики Татарстан обойдется в 1,2 млн. рублей, а цена однокомнатной квартиры — чуть более 3 млн. рублей. Таким образом, можно выручить до 1,8 млн. рублей за сделку обмена.

На следующем месте располагается Сургут. Цена однокомнатной квартиры — 3,1 млн. рублей, при этом цена загородного дом составляет в среднем 1,39 млн. рублей. В таком случае потенциальный покупатель может выручить до 1,7 млн. рублей за обмен.

По словам экспертов, от продажи квартиры в Сургуте и Москве, можно приобрести дом побольше — до 150 кв. м. В столице также возможно найти варианты до 250 кв. метров за вырученные деньги от продажи двухкомнатной квартиры.

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Успешные сделки от обмена трехкомнатных квартир на дома от 150 кв. метров возможны для Москвы, Санкт-Петербурга и Сургута. Разница в столице составила более 6 млн. рублей, в Санкт-Петербурге — 164 тысячи и более 200 тысяч рублей в Сургуте соответственно.

Замыкает пятерку лучших — Нижневартовск. Цена квартиры доходит до 2,3 млн. рублей, а загородного дома — чуть меньше 850 тысяч рублей. Таким образом, разница от обмена составляет 1,55 млн. рублей.

В исследовании также приводится ТОП городов, где сделки убыточны для обмена. На первом месте располагается Грозный с разницей в 775 тысяч рублей. На втором месте — Владикавказ, где цена квартиры — 1,4 млн. рублей, а дом обойдется в 2,1 млн. рублей. Таким образом, убыток составит 725 тысяч рублей.

На третьем месте находится Ростов-на-Дону с убытком в более чем 680 тысяч рублей. Сразу за ним располагается Махачкала с показателем разницы в 656 тысяч рублей. На четвертом месте — Краснодар с убытком в 292 тысячи рублей и замыкает пятерку — Новороссийск. Разница после сделке обмена составила 138 тысяч рублей.

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Фото: bzns. media