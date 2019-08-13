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Автор Ксения Семенова

Знаменитый "физрук" Дмитрий Нагиев и его холостяцкие хоромы

Недвижимость print

Дмитрий Нагиев — человек, разносторонне развитый — он и спортсмен, и актер, и ведущий, да и просто хороший человек. Раньше он старался не распространяться о своей недвижимости и в принципе о личной жизни, но сейчас все изменилось, и теперь мы предлагаем посмотреть, как живет звезда под Питером и в Москве.

Знаменитый "физрук" Дмитрий Нагиев и его холостяцкие хоромы. 404098.jpeg

Квартира на Котельнической набережной

В 90-х годах актер выкупил апартаменты номер 15 в сталинской высотке на вышеуказанной улице. Все мы знаем это здание, ведь оно частенько мелькало в фильмах, например, "Москва слезам не верит".

Советский ремонт сохранялся на территории его жилья еще почти двадцать лет, так как Нагиев просто не мог выделить время на переделку квартиры. Лишь сравнительно недавно он обратился в популярную телепередачу, чтобы ему было оказано содействие в полной переделке жилища. В кратчайшее время его квартиру преобразили.

Спальную комнату сделали в классическом стиле и установили звукоизоляцию. Зеркальный потолок не изменяли, но обрамили его багетным карнизом.

Во время ремонта было принято решение объединить гостиную с коридором и кухней. После такого решения площадь увеличилась до 48 кв. м.

Гостиная оборудована в стиле прованс с элементами природы. Одна стена выложена светло-серым кирпичом и дополнительно украшена картинами. Также декораторы приняли решение поставить звезде более новый камин, работающий на биотопливе. Кроме того, дизайнеры искусственно состарили мебель.

Для отделки входной зоны были созданы специальные обои в стиле французской лирики.

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Особняк под Питером

Герой нашей статьи одинаково любит и Москву, и Санкт-Петербург, где прошло все его детство и отрочество. Возможно, именно поэтому и там у него его есть личная "берлога", которую он сам и построил.

Изначально он выкупил недостроенный домик, полностью его снес и соорудил четырехэтажный замок, который занимает 500 кв. м. Работы по возведению этого дворца длились порядка 5 лет.

Общая стилистика "берлоги" идеально сочетается с внутренним миром шоумена: все необычное и яркое, делающее вызов окружающему миру.

Главная изюминка дома — большие помещения. Стоит добавить, что спальную комнату популярный ведущий сделал только для себя. Для гостей место для ночевки не предусмотрено.

Дизайн выполнен в современном стиле с легкими нотками минимализма. В особняке, где имеется несколько комнат, спальная зона, тренажерный зал, гостиная, кухня, спа-зона, сауна и бассейн — все сделано в светлых тонах с небольшим акцентом на яркие пятна.

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Подмосковный коттедж

Знаменитый "физрук" Дмитрий Нагиев и его холостяцкие хоромы. 404099.jpeg

Несколько лет назад Дмитрий приобрел еще одну недвижимость в виде коттеджа в элитном поселке под Москвой "Княжье озеро". Пространство внутри особняка занимает почти 250 квадратов.

Дом был возведен по проекту "Шампань". Интерьер жилья — классический, с небольшими элементами роскоши. В этом коттедже у самого знаменитого "физрука" есть четыре опочивальни, личная курилка и сауна с арабскими мотивами.

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Фото: vistanews.ru

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Темы недвижимость дмитрий нагиев
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