Рынок элитной недвижимости Гонконга находится в упадке

Согласно последнему отчету JLL по мониторингу рынка продаж жилья, менее 100 новых элитных квартир (1722 кв. Фута или выше) будут построены в традиционных элитных жилых районах Гонконга, включая Пик, Южный район, Коулун Тонг, Хомантин и Mid-Levels в 2019 году.

Индекс цен на жилую недвижимость JLL показывает, что стоимость капитала на рынке массовой жилой недвижимости снизилась на 4,2% с пика в конце августа 2018 года, завершив 27-месячный рост подряд. Сегмент роскоши, однако, был более устойчивым, так как стоимость капитала в четвертом квартале 2018 года практически не изменилась.

Известные крупные сделки в последнее время включали продажу домов в Ултиме в Хомантине за 333,8 млн гонконгских долларов и еще одной собственности в пункте Серенити в Сай Кунге за 188,0 млн гонконгских долларов. В обоих случаях транзакции устанавливают новые рекордные максимумы для соответствующих областей с точки зрения цены за единицу.

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Генри Мок, старший директор по рынкам капитала JLL, сообщает: "Различный профиль покупателей в двух сегментах рынка играет ключевую роль в дихотомии ценовых тенденций. В то время как сегмент элитного жилья поддерживается за счет богатых инвесторов, которые остаются фиксированными Приобретая дома своей мечты, массовый сегмент более чувствителен к настроениям на рынке и заполнен покупателями, которые более прагматичны при принятии решений о покупке. Поскольку на рынке по-прежнему преобладают негативные настроения, многие в последнем предпочтут подождать и предусмотреть подход в попытке зафиксировать большее снижение цен и снижение операционных издержек".

"Оглядываясь назад на предыдущий спад рынка в 2016 году, когда неопределенность, вызванная повышением ставки ФРС США в конце 2015 года и влиянием Brexit на рынке жилья Гонконга, значения капитала в массовом сегменте снизились на 10,1%. Принимая во внимание, что в 2019 году будет завершено строительство менее 100 единиц в традиционных роскошных районах, верхний сегмент рынка, скорее всего, останется более устойчивым к ослаблению настроений на рынке во время текущего спада, особенно если он короче и мягче, чем ожидалось", — добавил он.

Денис Ма, руководитель отдела исследований в JLL, добавил: "Излишне говорить, что неопределенность преобладает на фоне эскалации торговой напряженности между Китаем и США, которая может нарушить глобальный экономический рост и ослабить инвестиционную активность. Будучи небольшой и открытой экономикой, в Гонконге в этом отношении текущие рыночные перспективы по-прежнему в значительной степени зависят от того, как закончится торговая война, результаты которой будут диктовать настроения рынка.

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Фото: worldpropertyjournal. com