Миграция из Лондона на рекордных уровнях, ключевой фактор - доступность жилья

По данным Управления национальной статистики Великобритании, которое отслеживает внутренние перемещения внутри Великобритании, миграция из Лондона в другие части Великобритании достигла самого высокого уровня за всю историю в 2018 году.

Международный консультант по недвижимости Knight Frank сообщает, что Шотландия была самым популярным местом для лондонских выпускников, хотя нет точных данных о том, куда конкретно люди переехали в пределах страны. Бирмингем был самым популярным направлением в Англии, затем следовали Брайтон и Хоув, Террок и Бристоль.

"Относительная доступность жилья, вероятно, повлияла на решение некоторых покинуть Лондон", — сказал Оливер Найт, сотрудник исследовательской группы Knight Frank. "Так же как и желание и возможность торговать по жилищной лестнице". Поток семей из Лондона является естественной частью жизненного цикла любого города, увеличение возможностей трудоустройства в таких городах, как Бирмингем и Манчестер, также берут свое. Усовершенствования транспортной инфраструктуры, в том числе линии Элизабет и HS2, расширят масштабы пригородной зоны".

В течение года до июня 2018 года около 340 500 лондонцев покинули столицу в другом направлении в Великобритании, что на 1,3% выше, чем в 2017 году.

В то же время число людей, въезжающих в город из других частей Великобритании, составило 237 270 — на 3,4% больше, чем в 2017 году, — что дает показатель чистой миграции из столицы (количество людей, выезжающих за вычетом количества людей, въезжающих в страну) 103 230 — примерно на 3,2% ниже, чем в 2017 году, когда чистая внутренняя миграция из Лондона составила 106 608.

Чистая миграция из столицы была самой высокой среди лондонцев в возрасте 30 лет, причем наиболее популярные направления сосредоточены вокруг пригородного пояса столицы, где такие места, как Элмбридж, Эппинг Форест и Рейгейт, входят в первую десятку.

Хотя общая чистая миграция может быть отрицательной, население Лондона продолжает расти благодаря рождаемости и миграции из-за пределов Великобритании.

Согласно статистике, единственная возрастная группа, которая имела положительный показатель чистой миграции в столице, была в возрасте около 20 лет. Это может отражать большое количество выпускников, которые переезжают в Лондон после учебы.

Фото: займсити. рф