Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Недвижимость
Проекты Аналитика Интервью Мнение
Автор Дарья Сергейчик

Миграция из Лондона на рекордных уровнях, ключевой фактор - доступность жилья

Недвижимость

По данным Управления национальной статистики Великобритании, которое отслеживает внутренние перемещения внутри Великобритании, миграция из Лондона в другие части Великобритании достигла самого высокого уровня за всю историю в 2018 году.

Международный консультант по недвижимости Knight Frank сообщает, что Шотландия была самым популярным местом для лондонских выпускников, хотя нет точных данных о том, куда конкретно люди переехали в пределах страны. Бирмингем был самым популярным направлением в Англии, затем следовали Брайтон и Хоув, Террок и Бристоль.

"Относительная доступность жилья, вероятно, повлияла на решение некоторых покинуть Лондон", — сказал Оливер Найт, сотрудник исследовательской группы Knight Frank. "Так же как и желание и возможность торговать по жилищной лестнице". Поток семей из Лондона является естественной частью жизненного цикла любого города, увеличение возможностей трудоустройства в таких городах, как Бирмингем и Манчестер, также берут свое. Усовершенствования транспортной инфраструктуры, в том числе линии Элизабет и HS2, расширят масштабы пригородной зоны".

В течение года до июня 2018 года около 340 500 лондонцев покинули столицу в другом направлении в Великобритании, что на 1,3% выше, чем в 2017 году.

В то же время число людей, въезжающих в город из других частей Великобритании, составило 237 270 — на 3,4% больше, чем в 2017 году, — что дает показатель чистой миграции из столицы (количество людей, выезжающих за вычетом количества людей, въезжающих в страну) 103 230 — примерно на 3,2% ниже, чем в 2017 году, когда чистая внутренняя миграция из Лондона составила 106 608.

Чистая миграция из столицы была самой высокой среди лондонцев в возрасте 30 лет, причем наиболее популярные направления сосредоточены вокруг пригородного пояса столицы, где такие места, как Элмбридж, Эппинг Форест и Рейгейт, входят в первую десятку.

Хотя общая чистая миграция может быть отрицательной, население Лондона продолжает расти благодаря рождаемости и миграции из-за пределов Великобритании.

Согласно статистике, единственная возрастная группа, которая имела положительный показатель чистой миграции в столице, была в возрасте около 20 лет. Это может отражать большое количество выпускников, которые переезжают в Лондон после учебы.

Фото: займсити. рф

Темы лондон миграция статистика доступность жилья
Актуальная аналитика
Авто
Детонация в двигателе: откуда она берется и чем грозит
Новости Молдовы
Станет ли Молдавия мостом сотрудничества или совсем провалится?
Недвижимость
Миграция из Лондона на рекордных уровнях, ключевой фактор - доступность жилья
Новости Все >
В Забайкалье автобус с людьми рухнул с моста. Погибли 15 человек
Le Monde: алкоголизм в России побежден
В Липецке открылась "резиденция" Деда Мороза
Познер и Соловьев поспорили из-за обещания Путина навести порядок на ТВ
Савченко рассказала об "отвращении" на встречах с Порошенко
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
Офицер ВСУ застрелил солдата, отказавшегося воевать в Донбассе
Три аптечных препарата приравняли к наркотикам
"За деньгами летали в Монако": Стали известны "спонсоры" майдана
Рекорд: жители США потратили на "Черную пятницу" 7,4 млрд долларов
Последние материалы
Le Monde: алкоголизм в России побежден
Миграция из Лондона на рекордных уровнях, ключевой фактор - доступность жилья
В Липецке открылась "резиденция" Деда Мороза
Познер и Соловьев поспорили из-за обещания Путина навести порядок на ТВ
Савченко рассказала об "отвращении" на встречах с Порошенко
Медитация для новичков: советы и польза
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
Офицер ВСУ застрелил солдата, отказавшегося воевать в Донбассе
Три аптечных препарата приравняли к наркотикам
"За деньгами летали в Монако": Стали известны "спонсоры" майдана
Популярное
Общество
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину

Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.

Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
В Башкирии ищут следы попавшего на видео снежного человека
Непознанное и необъяснимое
В Башкирии ищут следы попавшего на видео снежного человека
Новости спорта
МИД сделал заявление по допинговому скандалу с ВАДА
Мир. Новости мира
Мама девочки с "маской Бэтмена" показала результат операций
Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 22 Владимир Губарев Соломон Соловьев Маршал Победы, универсальный игрок и наркобарон - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Единороссы защитят граждан. От кого - не уточнили Василий Амирджанов
Комментарии
Единороссы защитят граждан. От кого - не уточнили
МИД Норвегии: Россия должна изменить свое поведение
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
Кудрин выступил против усиления "вертикали власти"
Допустит ли Путин геноцид русских в Донбассе
Допустит ли Путин геноцид русских в Донбассе
Допустит ли Путин геноцид русских в Донбассе
Статус иноагента испугал журналистов, получающих гонорары из-за рубежа
В Башкирии ищут следы попавшего на видео снежного человека
Кадыров не поверил, что большинство молодых людей хочет эмигрировать
Путин пообещал навести порядок на телевидении
В Москве ответили на предложение отдать Украине $3 млрд газом
Главы МИД 4 стран обратились к РФ с заявлением по Азовскому морю
Володин: из состава Украины могут выйти несколько областей
МИД сделал заявление по допинговому скандалу с ВАДА
Михаил Делягин: испорченное реформаторами-приватизаторами можно исправить
Медведчук: силовой возврат Донбасса - это самоубийство
Полицейский ранен ножом в московском метро
Кудрин выступил против усиления "вертикали власти"
Кудрин выступил против усиления "вертикали власти"
Допустит ли Путин геноцид русских в Донбассе
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ