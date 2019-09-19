Недвижимость Анастасии Заворотнюк: проблемный дом в Подмосковье и две квартиры в Ялте

Порой даже у артистов не получается сразу выбрать и купить загородный дом. Настя и ее супруг Петр Чернышов мечтали о собственном коттедже несколько лет. Подготовка к строительству затянулась — супруг планировал проект, а Настя не теряла времени — искала место для семейного гнездышка.

Дом в Крекшино

Как-то актриса была в Крекшино — здесь ей предложили посмотреть объект. Когда она взглянула в окно с верхнего этажа дома, то сразу решила — это то, что надо. Не задумываясь, она купила это жилье на заемные средства, после чего пригласила супруга осматривать особняк — решила сохранить интригу. Петр оказался в восторге — тогда Настя решила рассказать о том, что уже сделала.

За понравившийся 3-этажный коттедж пара заплатила $2 млн. Сначала супруги исправно выплачивали ипотеку, но, когда остаток составил $500 тысяч, последовали санкции и девальвация рубля. В результате Настя перестала оплачивать кредит, из-за чего ей запретили выезд из страны. Конфликт с банком продолжался.

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А недавно суды вдруг прекратились — кредитная компания неожиданно решила уступить. В результате все успокоились, и Настя с мужем стали спокойно жить в особняке площадью 900 км. м, со спортзалом и бассейном.

Снаружи кирпичное здание с панорамными окнами смотрится стильно. Участок ухожен, на нем по периметру высажены деревья. Остальное пространство принадлежит роскошному газону. Интерьер богат светлыми тонами, удачно контрастирующими с небольшими темными островками.

В помещениях нет лишних деталей. Отделка выполнена из натуральных материалов — мрамора, гранита, текстиля, дерева. Сейчас в доме повсюду расставлены кроватки и игрушки — недавно супруги стали родителями, поэтому любую комнату в их доме можно назвать детской.

Старшие Настины дети живут отдельно, поэтому их персональных комнат в доме нет. Однако на верхних этажах много гостевых помещений, в которых дети всегда могут расположиться.

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Квартиры в Ялте

У супругов есть две квартиры неподалеку от моря. Несколько лет назад у старшей дочери актрисы обнаружили предрасположенность к астме. Решила проблему покупка жилья в Крыму — здесь сухой воздух и ласковое море, а это то, что нужно для восстановления организма.

В квартирах все довольно скромнее, чем в доме супругов — здесь царит стиль хай-тек. Террасы из каждой квартиры дают обзор на реликтовые кедры и ботанический сад.

В доме Настя и Петр живут регулярно, а вот в ялтинские квартиры приезжают исключительно для отдыха и поправки здоровья. Супругов устраивает приобретенная недвижимость, поэтому покупать что-то другое они пока не планируют.

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Фото: nedvijdom.ru