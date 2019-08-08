Можно ли выписать людей из купленной комнаты?

Проблемы с зарегистрированными третьими лицами часто встречаются при покупке квартир на вторичном рынке. Эксперты предложили меры по решению, основываясь на реальной практике клиента.

Специалисты предоставили дело, в котором говорилось о покупке квартиры. В договоре купли-продажи собственник (продавец) и его племянник обязались сняться с учета в течение 2-х недель. В результате продавец был выписан, а его родственник так и не выполнил свои обязательства в течение оговоренного срока.

Эксперты утверждают, что выписать другое лицо, если право собственности было обретено любым другим способом — можно только через суд. В качестве аргументов приводится договор купли-продажи, где есть факт перехода собственности к новому владельцу.

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Помимо этого, в договоре прописаны обязательства снятия с регистрационного учета. Для дополнительных аргументов понадобятся сведения соседей, что родственник предыдущего собственника в квартире не проживает.

Если владельцы соседних квартир не могут явиться в суд, то возможно зафиксировать их показания в исковом заявлении. Также можно запросить справку у управляющей компании с фактом подтверждения, что родственник не проживает в квартире.

Если же речь идет о приватизации, но родственник отказался от нее, то по законодательству, он может быть пожизненно зарегистрирован по адресу месторасположение квартиры. При этом выписаться он может по собственному желанию — тогда регистрация будет снята.

Также в случае отказа от наследства по завещанию, родственник сохраняет право пользования жилым помещением. Как правило, договоренности согласуются при помощи документа о праве пользования имуществом в случае отказа по завещанию.

Продолжительность искового разбирательства не должна превышать 6 месяцев. По мнению экспертов, такие дела достаточно часто встречаются в судебной практике и решаются по одинаковым принципам.

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Самое важное условие для выписывания других лиц из квартиры — подтвердить факт передачи права собственности к новому владельцу. Для этого понадобится выписка из Росреестра, договор купли-продажи и выписка из домовой книги. При обращении в суд нужно также подать заполненное исковое заявление и квитанцию об оплате государственной пошлины.

Другие эксперты утверждают, что право собственности вместе с прошлым владельцем теряют и его родственники. Однако, если лицо добровольно не снимается с регистрационного учета, то сделать это может новый собственник в судебном порядке.

Суд также может принять то, что другое лицо не являлось стороной сделки. Отсюда потенциально человек мог не знать о совершении сделки. К тому же родственник предыдущего владельца не проживает в квартире. Таким образом, суд вправе заочно выписать человека из квартиры даже при его отсутствии в зале заседания.

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Фото: ivona. bigmir.net