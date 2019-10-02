Что точно придется переделывать в ремонте от застройщика?

После покупки квартиры в новостройке большинство потенциальных владельцев сталкиваются с предстоящим ремонтом. Эксперты поделились своим мнением и выделили несколько важных моментов о последствиях ремонта от застройщиков.

Согласно данным рынка недвижимости, ежегодно в среднем сдается около 70 млн. кв. метров. Наиболее популярные варианты — с чистовой отделкой. Предполагается, что такая услуга поможет избавиться от лишних трат будущего владельца.

На деле же существует масса недовольств жильцов о некачественно реализованной отделке помещения. Иногда просто игнорируют коммуникационные детали, а в других случаях — неправильно монтируют окна.

Эксперты рекомендуют осматривать квартиру при получении вместе со специалистом. В его обязанности входит:

проверка качества труб;

оценка состояния наклона пола и потолка, а также ровность стен;

замеры оконных рам;

оценка вентиляционной системы

и другое.

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В результате можно будет выяснить первоначальное качество квартиры. Будущие собственник получит акт о проверке состояния объекта недвижимости. На основе его можно проводить ремонтные работы или защищать свои права в случае возникновения претензий к застройщикам.

В любом случае останутся элементы строительного объекта, без ремонта которых не обойтись точно. Эксперты утверждают, что к ремонту нужно готовиться в первую очередь морально. При этом конечно не стоит забывать о дополнительных затратах на ремонтные работы.

Самый важный элемент квартиры, необходимый заменить — это входная дверь. Дело в том, что застройщики сильно экономят на дверях, поскольку они входят во второстепенные материалы по реализации проекта. Такие двери легко поддаются взлому, поэтому их нужно заменить сразу же после получения квартиры.

Если же застройщики поставили качественные двери, эксперты все равно рекомендуют заменить все замки. Очевидно, что во время строительства проекта ключи от входных дверей держали практически все, поэтому для личной безопасности лучше всего заменить хотя бы личинку замка.

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Следующий обязательный для ремонта элемент — электрика. Все застройщики, как правило, экономят на количестве розеток и выходов проводов. Если квартира сдается с чистовой отделкой, то лучше всего сразу заложить эти изменения в проекте. Так, например, для кухни должно быть более 3 розеток, рассчитанных под всех потребителей.

Эксперты также рекомендуют для квартир-студий обеспечить дополнительное освещение в жилой и кухонной зонах. Застройщики, как правило, устанавливают только два выходя кабелей под светильники. Однако, такое количество может не справиться с качественным освещением.

Строители также охотно рекомендуют использовать натяжные потолки для того, чтобы скрыть недочеты застройщиков. Такие варианты дешево стоят и быстро реализуются. К тому же натяжные потолки могут спасти от протечек, часто встречающихся в новостройках.

Проводя ремонт основных элементов квартиры, не стоит торопиться с капитальными ремонтными работами. Лучше подождать несколько лет, чтобы убедиться в качестве состоянии дома. Дело в том, что в новостройках через пару лет уже может осыпаться штукатурка и другие элементы, которые в результате потребуют дополнительных вложений для ремонта.

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Фото: remont-ma.ru