Проверяем квартиру. Способы понять, была ли перепланировка законной

В прошлом году количество судебных разбирательств с незаконной перепланировкой квартиры превышало сотни дел. В 2019 году число дел вряд ли уменьшится. Эксперты составили несколько простых шагов для проверки квартиры на законность перепланировки.

Ответы на вопросы законной перепланировки нужно искать в техническом паспорте недвижимости. Обычно запрос на техпаспорт подается в БТИ. В разделе экспликации помещений на схеме отображается точный план жилого помещения.

В том же разделе на следующих страницах находятся видоизмененные планировочные работы. При этом от инстанции должно быть получено разрешение на переоборудование помещения. Если же стоит штамп о том, что разрешение не предъявлялось, то перепланировка проводилась незаконно.

На техническом паспорте также нужно найти план помещения с пометками Жилищной инспекции. Как правило, все изменения сопровождаются актовыми номерами. Если они имеются в экспликации, то перепланировка проведена законно.

Тем не менее, наличие пометки не дает права узнать о конкретных объектах изменения. Дело в том, что жильцы могли переоборудовать помещение, используя запрещенные архитектурные решения. Узнать информацию о конкретных изменениях можно на основе запроса в БТИ или Жилищную комиссию.

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Эксперты утверждают, что первым образом нужно запрашивать технический паспорт у собственника имущества. Его нужно сверить с данными техпаспорта, запрошенного из архива БТИ. Если информация совпадает, то перепланировка проведена на законных основаниях. Это также поможет избежать проблем во время сделки купли-продажи.

Согласно законодательству, минимальное требование, попадающее под перепланировку — это любое снесение или расширения пространства даже от 10 сантиметров. Таким образом, малейшие изменения требуют законного подтверждения и разрешения на выполнение работ.

Чаще всего квартиры с перепланировкой встречаются на вторичном рынке недвижимости. Вариантов изменения схем помещения на самом деле очень много. Эксперты рекомендуют перед покупкой попросить собственника предоставить следующие документы:

разрешение о проведении переоборудования помещения от жилищной инспекции;

номерной акт об окончании строительных работ;

поэтажный план объекта недвижимости из БТИ;

выписка из ЕГРН о проведении изменений.

Если хотя бы один документ отсутствует, то перепланировка скорее всего проведена незаконно. В таком случае необходимо потребовать собственника вернуть исходную планировку квартиры.

Также можно попросить узаконить перепланировку, предоставив проект изменения помещения. Дополнительно должен быть составлен акт проведения работ, а также внесены изменения в технический паспорт. По итогу выдается новый техпаспорт после осмотра помещения комиссией.

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Фото: cleanprice. ru