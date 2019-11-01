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Автор Татьяна Питерякова

Два гнездышка Анны Банщиковой: столичная квартира и райский подмосковный уголок

Недвижимость print

Анна Банщикова сначала играла и снималась в Санкт-Петербурге, а после перебралась в Москву и в первое время не имела своего жилья. Вскоре со своим мужем Анна приобрела квартиру в районе "Бауманской", а когда появились дети, семейство перебралось в загородный дом.

Два гнездышка Анны Банщиковой: столичная квартира и райский подмосковный уголок. 404626.jpeg

Ремонт в квартире

Когда актриса жила в квартире, стала участницей программы "Идеальный ремонт". В то время Анну беспокоила детская — младшая дочь появилась на свет неожиданно, поэтому счастливые родители покупали все на ходу, в итоге приобрели лишь необходимое.

Два гнездышка Анны Банщиковой: столичная квартира и райский подмосковный уголок. 404623.jpeg

Специалисты всерьез взялись за ремонт детской. Они выровняли стены, перестелили пол, привели в порядок поврежденные карнизы. Интерьер получился светлым, а на стенах появились детские узоры. Двухъярусная кровать тоже стала нарядной — ее украсила легкая накидка.

Два гнездышка Анны Банщиковой: столичная квартира и райский подмосковный уголок. 404622.jpeg

О гостиной специалисты тоже позаботились — переставили в ней мебель. Постелили ковер, заменили шторы. Посередине комнаты поместили приятный овальный столик. Ремонт проходил перед Новым годом, поэтому в гостиную поставили елку, которую нарядно украсили.

Два гнездышка Анны Банщиковой: столичная квартира и райский подмосковный уголок. 404625.jpeg

Уютный домик в Подмосковье

После рождения сыновей семейство стало присматриваться к домам в коттеджном поселке Трувиль. Он построен по периметру живописного озера. На его территории есть детские площадки, бассейн, ресторан. Архитектура местных строений скопирована с одного французского фешенебельного курорта.

Анна с мужем стали приглядывать дом в поселке, правда, в то время сложно было найти подходящий. Однако все же нашелся один недостроенный коттедж. Территории вокруг особняка не было, из-за чего Анна не расстроилась — решила, что обустраивать участок у них с мужем все равно нет времени.

Два гнездышка Анны Банщиковой: столичная квартира и райский подмосковный уголок. 404624.jpeg

В итоге дом был куплен, нанята бригада строителей. Подруга Анны, Настя Ермоленко, взялась за дизайн и обустройство жилища. Актриса без сомнения доверилась Насте, ведь вкусы девушек во многом совпадали.

Во всем интерьере дома использовался неоклассический стиль. Главное — все должно быть практичным и функциональным. Помещения оформлены в светлых тонах, на полу выстелен ламинат. В основном вся мебель в комнатах встроенная. Шкафы в кухне и детских, а также книжные стеллажи в гостиной тянутся к потолкам. В общем, в этой семье важным и нужным оказался каждый уголок.

Кухня в доме соединена с гостиной и пестреет коричнево-бежевыми тонами. В центре кухни красуется остров-стол, а в гостиной располагается мягкий уютный диван, на котором семья любит располагаться вечерами.

В детских царят персиково-бежевые тона, а мебель в них одна и та же — чтобы мальчики не ссорились. Спальня — это единый комплекс со встроенной гардеробной и отдельной ванной комнатой. Посторонним сюда вход воспрещен.

Анна и ее семья довольны своим новым жилищем. Здесь они чувствуют себя уютно и никуда переезжать уж точно не спешат.

Фото: utnews.ru

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Два гнездышка Анны Банщиковой: столичная квартира и райский подмосковный уголок
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