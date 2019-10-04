Красиво жить не запретишь: роскошная квартира Валерии и Иосифа Пригожина

Валерия и ее муж Иосиф Пригожин любят роскошь во всем и именно поэтому дизайн жилища, который разрабатывался под наставлением самой певицы и популярного декоратора Габана О'Кифа, стоил им довольно приличную сумму денежных средств.

Задача для строителей и декоратора была сложная: переделать большое по площади жилье, соединив в одно помещение разные комнаты. Кроме того, у этого жилья был один серьезный недостаток — небольшое количество окон при большой квадратуре.

В роли разделителя площади выступили две параллельные оси, помещение одной из которых заняла библиотека, гостиная и вход на часть квартиры владельцев недвижимости, где находится санузел, гардеробная, спальная зона и кабинет. Другая сторона — комнаты детей и столовая. В самом сердце квартиры находится кухня.

Стены были обшиты панелями, чтобы скрыть двери и зоны хранения без деления помещения дверными проемами. Подобный вариант интерьера с дополнением в виде большого количества встроенной мебели создает ощущение нахождения на палубе роскошного корабля или яхты, что пришлось по вкусу хозяевам.

Если нажать на одну из заслонок декоративного панно, то можно оказаться на кухне. Коридор, устремляющийся в столовую, полностью обшит стильными буазери из беленого дуба, сквозь которые можно проникнуть в красочные детские комнаты. Стоит отметить, что у детей семейства имеются собственные санузлы и гардеробные.

Одна из стен гостиной зоны выполнена в виде городской панорамы, при создании которой использовалась техника маркетри. Когда солнечные лучи попадают на поверхность, то появляется ощущение, что стоишь на Воробьевых горах и любуешься городом.

Удачно в интерьере сочетается и мебель с предметами декора, например, яркие зеленые диваны отлично контрастируют с полосатыми желтыми шторами и розовыми креслами. В столовой обшивка дивана оттенка морской волны и тисненая кожа стульев сразу при входе бросаются в глаза, так как "играют" на фоне серебряных настенных покрытий.

В опочивальне владельцев квартиры использован довольно необычный вариант дизайна — шторы и отделка стен темно-сиреневого цвета, ближе к черному, что крайне редко используется при отделке спальной зоны. Из этой комнаты можно попасть в совершенно иные по стилю помещения — серебристо-голубую гардеробную Валерии и в изысканный, с применением классических цветов, кабинет Иосифа.

В целом в квартире применено довольно необычное дизайнерское решение, но стоит отметить, что все получилось красиво и со вкусом. Периодами на самом деле создается впечатление, что находишься на роскошной яхте.

Фото: remkasam.ru