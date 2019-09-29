Дом Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой: небольшой коттедж из натуральных материалов

Многие звезды успели обзавестись коттеджами, и чета Николаев-Проскурякова — не исключение. Они заняли небольшой участок в элитном поселке "Барвиха-2". Здесь находится двухэтажный особняк супругов.

Фото: remkasam.ru

Два года, и дом готов

Строительство подмосковного дома длилось 2 года. За работу бралась не одна строительная компания, да и проект дома изначально был другой. Супруги внимательно продумали дизайн, для отделки использовали натуральные материалы.

Все помещения поддерживают единый стиль оформления. Пространство для работы и отдыха здесь также продумано с умом.

Оформление первого этажа

На первом этаже постоянно кто-то есть. Здесь находятся гостиная с камином, кухня, обеденная зона. В этом месте празднуют семейные даты и принимают гостей. Здесь же супруги любят провести несколько минут за чашечкой чая в свободное время.

Игорь и Юлия много занимаются спортом. Поэтому на первом этаже коттеджа находится крытый бассейн — здесь всегда можно поддержать форму и просто расслабиться после трудовых будней. Из помещения с бассейном можно выйти в сад.

Кабинет певца

Вдоль лестницы на второй этаж находятся причудливые серебристые растения. Они украшают помещение и дарят чувство сказки.

Фото: remkasam.ru

Поднимаясь на второй этаж, можно увидеть кабинет Игоря. Он просторный и светлый, обставленный изысканной мебелью из дерева. Во время работы певец сидит за резным столом из цельного мореного дуба. Конечно, в кабинете не обошлось без музыкальных инструментов — рядом с рабочим местом певца расположен рояль. Кабинет украшен книжными полками, причудливыми картинами и интересными мини-статуэтками.

Фот: remkasam.ru

Спальня и санузлы

Спальня супругов оформлена в сдержанных тонах. Она функциональна, выполнена в стиле хай-тек, при этом не имеет лишней мебели — все довольно лаконично, а точнее, комната включает только кровать и тумбу рядом с ней. А прямо из гостевой комнаты можно попасть на веранду.

Фото: remkasam.ru

Туалет и ванна в помещении оформлены в белых тонах. Цветными и необычными их делает замысловатая подсветка.

Особняк не ограничивается двумя этажами — он подразумевает и наличие цоколя, на котором располагается хозяйственное помещение и домашний кинотеатр.

Особняк Игоря и Юлии — это сдержанные помещения в серовато-темных тонах, которые кажутся скорее строгими, чем уютными. А вот кабинет певца вызывает противоположные чувства — в нем все оформлено по-домашнему, что, скорее всего, связано с присутствием деревянной мебели. Сам дом не очень большой, но супругам в нем хорошо, и это главное.

Фото: newstheme.ru