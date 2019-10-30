Неопределенность Brexit все еще влияет на рынок элитной недвижимости Лондона

По словам международного консультанта по недвижимости Knight Frank, несмотря на неизвестные результаты Brexit, базовый спрос на лондонскую недвижимость высшего класса остается устойчивым.

Неопределенность, связанная с Brexit, сдерживала торговую активность на всех рынках жилья Великобритании за последние 12 месяцев. Хотя ценовая категория лондонских суперстандартных товаров (плюс 10 миллионов фунтов стерлингов или 12,7 миллионов долларов США и выше) не является исключением, было бы слишком упрощенно рассматривать этот конкретный рынок целиком через призму британской политики.

Во-первых, драйверы спроса более многочисленны и сложны. В мире создается больше богатства, чем когда-либо прежде, и оно продолжает перемещаться через границы.

В сочетании с тем фактом, что в Лондоне больше людей со сверхвысоким уровнем дохода, чем в любом другой мировой столице, и что они имеют растущую склонность инвестировать в реальные активы.

Действительно, общий объем и стоимость транзакций свыше 20 млн. Фунтов стерлингов (плюс 25 млн. Долл. США) в течение последних девяти месяцев находились на широкой восходящей траектории.

В целом, по состоянию на январь 2019 года было совершено 109 сделок на сумму свыше 10 млн. Фунтов стерлингов (12,7 млн. Долларов США), что на 19% меньше по сравнению со 134 за предыдущий 12-месячный период. Между тем, общая стоимость транзакций за тот же период сократилась на 11%, что отражает рост активности в более высоких ценовых категориях.

Notting Hill и Mayfair - это два рынка, где объемы транзакций выросли за тот же период. В то время как спрос в Ноттинг-Хилле вырос из-за масштабных корректировок цен в регионе и его покупательской базы, ориентированной на потребности, Mayfair извлекла выгоду из высококачественного нового трубопровода.

В более широком смысле, слабость фунта поддержала спрос. Действующие скидки, доступные для ряда иностранных валют со времени референдума в ЕС, аналогичны тем, которые наблюдались в течение 12 месяцев после краха Lehman Brothers.

Второй фактор, который необходимо учитывать и понимать при оценке эффективности рынка суперпремиумов, заключается в том, что ценообразование было менее далеко из-за его характеристик, как рынка с более тонкой торговлей и дискреционного рынка. Этот факт, который означает, что предыдущий рост цен был менее крутым, объясняет, почему ежегодное снижение на 2,5% в апреле 2019 года было вдвое меньше среднего уровня по РСЛ.

Фото: worldpropertyjournal.com