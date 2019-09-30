Неопределенность Brexit влияет на стоимость лондонских земель в 2019 году

Глобальный консультант по недвижимости Knight Frank сообщает, что экономическая неопределенность Brexit в сочетании со сложностями системы планирования и растущими затратами на строительство оказали давление на стоимость лондонских земель на рубеже 2019 года. Однако застройщики стремятся поддерживать здоровое предложение, использовать и предлагать недвижимость по сверхконкурентной цене.

По этой причине британские строители жилья стремятся защитить свою прибыль, чтобы учесть будущие риски в 2019 году, особенно на Юго-Востоке. Следовательно, средние цены на землю под застройку снизились на 0,3%, в результате ежегодное изменение составило -0,6% — первое ежегодное снижение за два года.

Стоимость строительства, включая материалы, оборудование и рабочую силу, выросла на 14% за последние три года. Любое дальнейшее ослабление фунта может сделать импорт строительных материалов более дорогостоящим, что может быть усугублено из-за накопленных запасов, связанных с Brexit. Тем не менее, наиболее значимым фактором, влияющим на стоимость земли с нуля, является осторожность домовладельцев в отношении возможных условий на рынке продаж через три-пять лет из-за острой политической неопределенности в Вестминстере.

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В результате конкуренция была особенно сильной для сторон с хорошими связями и сильной демографией, часто на окраине рыночных городов. Объемы упали в течение 18 месяцев после референдума 2016 года, и жилищные застройщики сейчас пытаются пополнить свои земельные ресурсы.

Эта тенденция отражается в главном центре Лондона, где значения упали на 2% в течение первого квартала и снизились на 7,5% в течение года по март.

Спрос был высоким на участки по конкурентоспособным ценам в лучших местах с уже имеющимся доходом от аренды, хотя в более широком и главном центральном лондонском рынке земли инвесторы пытаются выяснить, как точно оценить участки в условиях такой большой политической неопределенности.

Кроме того, риск задержек планирования в центральном Лондоне вырос за последние два года. Советы и администрация Большого Лондона порой имеют разные приоритеты.

Стоимость земельных участков в городских районах выросла на 0,8% в 1 квартале, а ежегодное изменение составило -0,2%. Отсутствие ясности, вызванное событиями в Вестминстере, компенсируется уверенностью, обеспеченной схемой "Помощь в покупке акций", которая, как было объявлено правительством в ноябре, будет продлена до 2023 года, хотя и с региональными ценовыми ограничениями.

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Фото: svet. sme.sk