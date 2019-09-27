"Панелька": выше, теплее и без несущих стен

Панельные дома давно пришли на рынок недвижимости и стали бюджетным вариантом для покупки будущего жилья. Эксперты в области строительства выделили несколько важных моментов, отличающих новые панельные дома, от ранее использующихся технологий.

Привлекательность строительных проектов на основе панельной реализации была связана с простотой построек. Это был единственный плюс для панельных домов. В остальном — высокий показатель потери тепла, однообразие внешних облицовок и относительно низкие потолки.

Одним из значительнейших недостатков панельных домов являются межпанельные швы. Такая технология не могла утеплить дома. Таким образом, панельные дома, построенные много лет назад, остались у людей в памяти только с плохой стороны.

Сегодня же использование панельных технологий сильно отличается от старых методов строительства. Панели выстраиваются на основе многослойных конструкций. Таким образом, дома не только утепляются лучше, но и становятся гораздо прочнее.

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Также при реализации панельной технологии используются экологичные материалы, недоступные строительным компаниям ранее. Вместо швов появились специальные детали, соединяющие панели по типу пазла. При этом, вероятность появления зазоров достаточно низкая — она возникает только при неправильно смонтированным деталям.

Технологии панельных объектов также позволили увеличить общую этажность домов. Сегодня строительные компании занимаются реализацией проектов вплоть до 25 этажей. Также среди панельных строений можно увидеть впечатляющие дизайнерские идеи. Для отделки используются кирпичи и цветные вставки.

Срок жизнедеятельности панельных домой также вырос. Если старые модели зданий могли выдержать 70 лет, то новые — около 100.

Среди нововведений и изменений в технологии панельного строительства, эксперты отмечают использование монолита. Он применяется для создания красивых и прочных первых этажей дома. Также это позволяет увеличить высоту потолков.

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Еще одно сильное изменение в панельных домах — это использование стяжек для прокладывания трубы по полу.

Новые панельные дома отлично комбинируются с панорамными окнами, что, по мнению экспертов, повысило популярность некоммерческих площадей на первых этажах с панорамным остеклением.

Помимо этого, в панельных домах появились квартиры студии с более открытым пространством и относительно небольшой квадратурой. При этом, высота потолков достигает отметки в 2,8 м.

Главный конкурент панельных зданий — это монолитные дома. Она больше подходят для строительства жилых комплексов бизнес-класса и имеют повышенные требования к материалу. Срок службы таких построек достигает 150 лет, а высота потолков — до 3,1 м.

По экспертным прогнозам, на рынке недвижимости будет замечен новый тренд — смесь монолитных и панельных домов. Таким образом с рынка исчезнут однотипные жилые комплексы.

Цена за 1 кв. м монолитного дома в среднем составляет 173 тысячи рублей. Панельные же дома примерно на 20% дешевле. Однако, не стоит забывать, что не только технология строительства повлияет на количество продаж, а социальная и транспортная инфраструктуры.

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Фото: mdv63. ru