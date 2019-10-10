Как ухаживать за дачным бассейном

Большинство людей могут позволить себе только малогабаритный надувной или каркасный бассейн на дачном участке. Чтобы продлить срок эксплуатации искусственного водоема, придется изучить нюансы его установки и очистки воды. Это стоит того, чтобы окунуться в жару в приятную, прохладную воду и почувствовать себя бодрее.

Надувной бассейн

Он обладает рядом преимуществ:

если бассейн стоит 100-200 тысяч рублей, то будет служить долго;

отличается простотой в установке и демонтаже, мобилен;

безопасен, у него мягкие края;

имеет разнообразные формы;

при диаметре 1-5 метров, глубина более метра, объем до 20 тонн.

Недостатки:

дешевый очень скоро выйдет из строя: быстро рвутся стенки и днище;

максимальный срок эксплуатации — два года.

Каркасный бассейн

Эти изделия условно делят на два вида: стационарные и разборные. Первые — обычно находятся на одном месте на протяжении нескольких лет, их не разбирают на зиму. У них прочные стенки, изготовленные из твердых материалов. Второй вид очень просто собирается и разбирается, но имеет небольшой объем.

Разборные бассейны бывают дешевыми (китайского производства) и дорогими (из Европы и США). Стоимость тесно взаимосвязана с качеством товара. К примеру, в недорогих бассейнах установлены картриджные фильтры, а в дорогих — вода просеивается сквозь кварцевый песок.

Необходимо грамотно выбрать место для искусственного водоема. Это должна быть ровная площадка с малым наклоном, с которой удаляют растения и выравнивают поверхность земли. Затем насыпают просеянный песок и устилают его двумя слоями геотекстиля либо любого нетканого материала, который не поддается гниению. Если под рукой найдутся листы лишней фанеры, из нее получится хорошая основа под геотекстиль.

Преимущества:

крепкий, сделан из многослойного поливинилхлорида;

бывают двух видов — стационарные и разборные.

Недостатки:

дороговизна. Разборные (китайского производства) оцениваются в 5-7 тысяч рублей, европейские и американские — в десять раз дороже. Большие, премиум-класса, в которых можно плавать, — от 150-300 тысяч рублей;

монтаж по силам только крепким мужчинам;

Дезинфекция хлором

Обеззараживать воду в бассейне можно с помощью жидкостей, гранул или таблеток, содержащих хлор. Если процедуру правильно выполнять, то неприятные запахи и ощущения не возникнут.

Когда воду в бассейне не меняют несколько недель, а столбик термометра показывает выше 20 градусов, то без препаратов с хлором не обойтись. Вместе с тем в дорогостоящих системах очистки применяют препараты с бромом, ультрафиолетовые лучи, активный кислород, электромагнитное поле.

Ингибиторы против микроорганизмов

В жаркие дни практически через два дня дно бассейна становится скользким. При этом оно покрывается буроватым налетом, его создают водоросли и микроорганизмы, которые поселились в искусственном водоеме. Даже заменив воду, от них не получится избавиться, так как частично они останутся на стенках и будут очень быстро размножаться. Чтобы подавить их рост, на помощь приходят особые препараты — ингибиторы. Их позиционируют как безвредные для человека, но поливать этой водой садовые растения не советуют. О том, как обращаться с ингибиторами, расскажет инструкция.

Фото: kuhnileona. ru