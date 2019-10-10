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Автор Марина Пархоменко

Как ухаживать за дачным бассейном

Недвижимость print

Большинство людей могут позволить себе только малогабаритный надувной или каркасный бассейн на дачном участке. Чтобы продлить срок эксплуатации искусственного водоема, придется изучить нюансы его установки и очистки воды. Это стоит того, чтобы окунуться в жару в приятную, прохладную воду и почувствовать себя бодрее.

Надувной бассейн

Он обладает рядом преимуществ:

если бассейн стоит 100-200 тысяч рублей, то будет служить долго;

отличается простотой в установке и демонтаже, мобилен;

безопасен, у него мягкие края;

имеет разнообразные формы;

при диаметре 1-5 метров, глубина более метра, объем до 20 тонн.

Недостатки:

дешевый очень скоро выйдет из строя: быстро рвутся стенки и днище;

максимальный срок эксплуатации — два года.

Каркасный бассейн

Эти изделия условно делят на два вида: стационарные и разборные. Первые — обычно находятся на одном месте на протяжении нескольких лет, их не разбирают на зиму. У них прочные стенки, изготовленные из твердых материалов. Второй вид очень просто собирается и разбирается, но имеет небольшой объем.

Разборные бассейны бывают дешевыми (китайского производства) и дорогими (из Европы и США). Стоимость тесно взаимосвязана с качеством товара. К примеру, в недорогих бассейнах установлены картриджные фильтры, а в дорогих — вода просеивается сквозь кварцевый песок.

Необходимо грамотно выбрать место для искусственного водоема. Это должна быть ровная площадка с малым наклоном, с которой удаляют растения и выравнивают поверхность земли. Затем насыпают просеянный песок и устилают его двумя слоями геотекстиля либо любого нетканого материала, который не поддается гниению. Если под рукой найдутся листы лишней фанеры, из нее получится хорошая основа под геотекстиль.

Преимущества:

крепкий, сделан из многослойного поливинилхлорида;

бывают двух видов — стационарные и разборные.

Недостатки:

дороговизна. Разборные (китайского производства) оцениваются в 5-7 тысяч рублей, европейские и американские — в десять раз дороже. Большие, премиум-класса, в которых можно плавать, — от 150-300 тысяч рублей;

монтаж по силам только крепким мужчинам;

Дезинфекция хлором

Обеззараживать воду в бассейне можно с помощью жидкостей, гранул или таблеток, содержащих хлор. Если процедуру правильно выполнять, то неприятные запахи и ощущения не возникнут.

Когда воду в бассейне не меняют несколько недель, а столбик термометра показывает выше 20 градусов, то без препаратов с хлором не обойтись. Вместе с тем в дорогостоящих системах очистки применяют препараты с бромом, ультрафиолетовые лучи, активный кислород, электромагнитное поле.

Ингибиторы против микроорганизмов

В жаркие дни практически через два дня дно бассейна становится скользким. При этом оно покрывается буроватым налетом, его создают водоросли и микроорганизмы, которые поселились в искусственном водоеме. Даже заменив воду, от них не получится избавиться, так как частично они останутся на стенках и будут очень быстро размножаться. Чтобы подавить их рост, на помощь приходят особые препараты — ингибиторы. Их позиционируют как безвредные для человека, но поливать этой водой садовые растения не советуют. О том, как обращаться с ингибиторами, расскажет инструкция.

Фото: kuhnileona. ru

Темы бассейн дачный участок
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