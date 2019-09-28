Продажа жилья с долгами по ЖКХ: что следует знать

Порой жизненные обстоятельства складываются таким образом, что появляется необходимость в продаже собственной недвижимости. И иногда на этой самой квартире могут числиться долги по ЖКХ. Интересно, но в соответствии с законодательством нашей страны, граждане имеют полное право продавать жилье с коммунальными долгами. Но стоит знать, что долги никуда не денутся, а управляющие компании (УК) продолжат требовать внесение платежей за предоставленные услуги.

В данном случае остается два варианта решения проблемы:

прописать в договоре, что долг ложится на плечи нового собственника, но потребуется разрешение от УК;

самостоятельно оплатить задолженность.

Вероятные проблемы при сделке

Следует знать, что при продаже жилья могут всплыть некоторые нюансы, препятствующие оформлению сделки. Сюда входят:

арест недвижимости, который наложили судебные приставы ввиду неуплаты долгов по ЖКХ. Пока долг не будет погашен, сделка не состоится;

дом находится в залоге у кредитной организации. В данном случае решение о продаже жилья принимает кредитор. Если со стороны банка претензий нет, то сделка осуществляется;

недвижимость куплена с использованием материнского капитала. Здесь не обойтись без разрешения от органов опеки.

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Чего ожидать, если не погасить задолженность?

Первое, что будет происходить — регулярный рост пени за каждый день просрочки. Соответственно, итоговая сумма будет в разы больше. Второе — собственник квартиры рискует остаться без воды и света, так как управляющая компания может прекратить подачу данных ресурсов. Ну и третье — вероятность остаться без недвижимости.

Почему рекомендуется расквитаться с долгами, прежде чем продавать жилье?

Нельзя исключать образование следующей неприятной ситуации: покупатель не захочет рассчитываться по долгам предыдущего владельца жилья и пойдет в суд с требованием взыскать необходимую сумму с прежнего хозяина. В соответствии со статьями 30 и 153 Жилищного кодекса, платить по долгам ЖКХ обязан владелец недвижимости, на котором лежит ответственность согласно дате регистрации права собственности.

В ситуации, когда покупатель приобретает жилье уже с долгами и это прописывается в договоре, тоже могут возникнуть трудности. Например, пункт, где указано, что будущий владелец квартиры будет платить по квитанциям, означает, что он обязуется рассчитываться за предстоящие квитанции, но не за старые. Так что подходить к этому вопросу нужно грамотно.

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Как избежать проблем?

В обязательном порядке нужно четко прописать условия:

полная сумма долга по ЖКХ, вплоть до копейки, и период просрочки;

рекомендуется в отдельный пункт вынести информацию о том, что долг за комуслуги переходит на покупателя;

следует указать, что УК дала добро на проведение сделки и прикрепить соответствующее подтверждение.

Если сделка составлена неграмотно и присутствуют двусмысленные формулировки, довольно просто признать ее недействительной. Поэтому следует быть предельно аккуратным.

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Фото: tr.lovetheteam.com