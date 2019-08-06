Реально ли сделать подвал в квартире на первом этаже?

Большинство людей считает, что у жилья на нижних этажах масса недостатков и совсем нет плюсов. Цена на такую недвижимость небольшая, особенно если общий подвал здания находится не в самом лучшем состоянии, что довольно распространенная проблема. Но нельзя забывать и об одном неоспоримом достоинстве — почти всегда человек имеет возможность увеличить квадратуру своего жилища за счет расширения балкона или обустройства подвала. Как соорудить личное подсобное помещение, если проживаете на первом этаже, расскажем ниже.

Юридические нюансы

К несчастью, строительные нормы и законы не регламентируют такого рода строительство. При желании есть реальная возможность доказать, что это допустимо, исходя из содержания одних документов, и таким же образом можно получить отказ на возведение, ведь другие нормативные акты не позволяют этого совершать. Ввиду этого идеальный вариант — согласовать данный вопрос с управляющим домом или начальником жилищно-коммунального управления. Если планируемая постройка не окажет негативного влияния на проложенные коммуникации, то у владельца квартиры есть все шансы на получение разрешения.

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Начало строительства

Стандартный проект высоток, где присутствует балкон в жилище на нижнем этаже, поможет сделать личный подвал под лоджией, используя нишу. Первым делом нужно определиться с глубиной и выкопать под нишей яму, которая в дальнейшем и станет подвалом. Одна стенка в данной ситуации будет общей с общедомовым подвалом, а оставшиеся три важно сделать как можно ровнее.

Сначала пол заливается цементной смесью. После высыхания, каждую стенку с обеих сторон в обязательном порядке следует обработать гидроизоляцией, так как там высокий уровень влажности. Следом можно заниматься штукатуркой стен или обшивкой пластиком. С внешней стороны рекомендуется утеплить подвал.

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Делаем вход

Если заходить в личный погребок человек планирует с уличной стороны, то вход можно соорудить, используя миниатюрные ворота из металла под тип гаражных. Их можно сделать на заказ или приобрести в собранном варианте.

Комфортнее будет спускаться в подвал из своего жилища через люк. На сегодняшний день в магазинах продаются такие люки, которые после всех этапов отделки становятся абсолютно неприметными.

Освещение

Если провести в подсобное помещение качественное освещение, то его можно использовать не только как место для хранения ненужных вещей или картошки, но и как гардеробную комнату или винный погребок. Рекомендуется делать от трех точек освещения, чтобы с легкостью ориентироваться в подвале. И в обязательном порядке нужно сделать розетку, так как в современных условиях это необходимая деталь.

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Фото: tolknews.ru