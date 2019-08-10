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Автор Ксения Семенова

Звукоизоляция: как защитить свое жилье от шума

Недвижимость print

В квартирах, особенно "хрущевках", довольно распространенная проблема — слабая звукоизоляция. Слышно каждый соседский шорох, а в ночное время это катастрофически мешает уснуть. Что же делать? Для решения этой проблемы есть несколько советов, о которых мы и расскажем.

Пустое жилье — шумное жилье

Как ни странно, побороть шум в пустой квартире можно элементарным способом: заполнить пустующее пространство чем-либо для поглощения звука. На помощь приходят комоды, гардеробы, книжные полки, которые следует разместить около соседской стенки, откуда исходят звуки.

Используйте акустическую плитку

Для повышения звукоизоляционных свойств потолка рекомендуется использовать акустическую плитку. На сегодняшний день ее выбор велик: разные цвета и формы. По большей части она изготавливается из древесной коры, цемента и воды. Существует и более экологичный вариант из переработанной макулатуры и картона. Материалы данной группы можно использовать как для изоляции потолка, так и стен.

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Заполните квартиру коврами

Порой невыносимые условия проживания в шумных городах требуют присутствия определенного количества коврового покрытия, чтобы по максимуму уменьшить распространение звука от соседей, машин, домашних животных и прочего. Это очень действенный способ.

Повесьте шторы

Окна — чуть ли не главный источник шума. В таких ситуациях рекомендуется обратить внимание на шторы из тяжелых драпировок, особенно если дело касается старинных построек, в которых окна не отличаются особой герметичностью. Для подобных стеклопакетов можно использовать ткани наподобие элегантного тяжелого бархата.

Попросите хозяина жилья сделать ремонт

Если человек проживает в съемной квартире, в которой постоянно шумно, то можно попросить владельца жилья сделать ремонт, и начать следует с окон. Новые окна не только обеспечат звукоизоляцию, но и помогут уменьшить траты на электроэнергию. Рекомендуется отдать предпочтение многослойным стеклопакетам с максимальным расстоянием между стеклами.

Если хозяин отказывается ставить новые окна, то есть вещи, с применением которых можно самостоятельно обеспечить тишину. Шум может проникать извне, если стеклопакет плохо запечатан. В данном случае можно воспользоваться изоляционной спрей-пеной, которую нужно нанести вокруг окон.

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Не забывайте про сон в наушниках

Если уж совсем невмоготу от шума, но хочется спать, то воспользуйтесь функциями своего смартфона, который позволяет слушать то, что хочется, будь то чириканье птиц или звуки водопада.

Максимально экономный вариант — беруши

Гениальное изобретение, которое можно приобрести в любой аптеке. Они обеспечат спокойный сон, даже если человек проживает по близости с железной дорогой.

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Фото: ogne-teplo-zaschita.ru

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Темы жилье недвижимость звукоизоляция
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